Google объяснила причину блокировки YouTube-канала «Дума ТВ»

Компания Google владеющая видеохостингом YouTube объяснила причину блокировки канала «Дума ТВ». Решение связано с соблюдением Google законодательства о санкциях и правилах торговли.

9 апреля о блокировке YouTube-канала сообщили в телеграме «Дума ТВ». Google заблокировала аккаунт без возможности восстановления. На канал было подписано 145 тыс. человек, а суммарное количество просмотров более 100 млн.

YouTube-канал «Дума ТВ» использовался для трансляции заседания Госдумы, публиковались комментарии депутатов и прочие материалы связанные с деятельностью нижней палаты парламента.

В РКН потребовали восстановить доступ к каналу. Официальный представитель МИД РФ заявила, что YouTube «подписал себе приговор» и призвала сохранять контент, а также переносить его на российские платформы.

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