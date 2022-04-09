Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Google объяснила причину блокировки YouTube-канала «Дума ТВ»

Компания Google владеющая видеохостингом YouTube объяснила причину блокировки канала «Дума ТВ». Решение связано с соблюдением Google законодательства о санкциях и правилах торговли.

9 апреля о блокировке YouTube-канала сообщили в телеграме «Дума ТВ». Google заблокировала аккаунт без возможности восстановления. На канал было подписано 145 тыс. человек, а суммарное количество просмотров более 100 млн.

YouTube-канал «Дума ТВ» использовался для трансляции заседания Госдумы, публиковались комментарии депутатов и прочие материалы связанные с деятельностью нижней палаты парламента.

В РКН потребовали восстановить доступ к каналу. Официальный представитель МИД РФ заявила, что YouTube «подписал себе приговор» и призвала сохранять контент, а также переносить его на российские платформы.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!

Теги: 
Источник:
Интерфакс

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии