Яндекс восстановил большую часть функций «Умного дома с Алисой»
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Яндекс восстановил большую часть функций «Умного дома с Алисой»

Управление устройствами снова работает, но часть облачных функций пока остаётся нестабильной.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:33
Яндекс восстановил большую часть функций «Умного дома с Алисой»

Яндекс восстановил большую часть функций «Умного дома с Алисой», сообщили The GEEK в компании.

Пользователям снова доступны управление умным освещением, регулировка температуры, функции ИИ-камеры и другие возможности системы.

При этом часть ограничений сохраняется. Статусы Станций в приложении «Дом с Алисой» могут обновляться с задержкой, а облачные сценарии иногда срабатывают позже обычного или не запускаются вовсе.

Также временно недоступны история событий, графики показаний датчиков и данные об их срабатываниях.

В Яндексе отметили, что восстановление продолжается. Команда постепенно возвращает оставшиеся функции в штатный режим.

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