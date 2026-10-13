Яндекс восстановил большую часть функций «Умного дома с Алисой», сообщили The GEEK в компании.

Пользователям снова доступны управление умным освещением, регулировка температуры, функции ИИ-камеры и другие возможности системы.

При этом часть ограничений сохраняется. Статусы Станций в приложении «Дом с Алисой» могут обновляться с задержкой, а облачные сценарии иногда срабатывают позже обычного или не запускаются вовсе.

Также временно недоступны история событий, графики показаний датчиков и данные об их срабатываниях.

В Яндексе отметили, что восстановление продолжается. Команда постепенно возвращает оставшиеся функции в штатный режим.