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Новости

Yandex Go от «Яндекса» заработал в Дубае

Пользователям приложения Яндекс Go теперь доступен заказ такси в Дубае. На выбор пока доступно два тарифных плана — «Комфорт» и «Премьер». Это машины Lexus ES, GMC Yukon, Cadillac Escalade, Mercedes S и BMW 7.

На данный момент доступно два тарифа — «Комфорт» и «Премьер». В рамках первого заявлены автомобили Lexus ES, для второго — внедорожники GMC Yukon и Cadillac Escalade, а также седаны Mercedes S-classe и BMW 7-й серии.

Пока через приложение доступен только заказ такси, но компания рассматривает возможности подключить и другие сервисы.

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Источник:
Яндекс

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