Новые пауэрбанки «Бери заряд» появились в Москве
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Пауэрбанки «Бери заряд» нового поколения появились в Москве

Зарядка смартфона с уровня ниже 10% до половины занимает около получаса
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:50
Пауэрбанки «Бери заряд» нового поколения появились в Москве

Сервис «Бери заряд» представил новую модель арендных пауэрбанков для смартфонов. Устройства разработало Конструкторское бюро Яндекса, а дизайн создала команда Commo, бренда Яндекс Фабрики.

Новые пауэрбанки заряжают смартфон с уровня ниже 10% до половины примерно за полчаса. По оценке сервиса, это в 1,5 раза быстрее, чем у прежних моделей.

Стоимость аренды не изменилась и зависит от её длительности. Тариф показывают в приложении до начала аренды, а подписчикам «Яндекс Движ» доступны бесплатные полчаса зарядки.

Устройства получили более ёмкий аккумулятор, скруглённый корпус и сменный кабельный блок, который при ремонте можно заменить без перепайки проводов. Кабели с Lightning и USB-C сохранили, а от micro-USB отказались. По данным сервиса, на телефоны с таким разъёмом приходится менее 0,1% аренд.

Кабели стало проще доставать, а длину разъёмов подобрали для смартфонов в чехле и без него. Новые пауэрбанки совместимы с существующими станциями.

Ранее сервис обновил больше половины московской сети станций. На 5 тысячах появились встроенные провода для включения разряженного телефона, а на 300 установили банковские терминалы. При слабом сигнале станции переключаются на другого оператора или Wi-Fi, а при отключении электричества экран работает от резервной батареи и предлагает вернуть пауэрбанк на другой станции.

«Бери заряд» планирует обновить весь московский парк, который насчитывает около 180 тысяч устройств. Затем новые пауэрбанки должны появиться в других городах, прежде всего в Санкт-Петербурге и Сочи.

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