Яндекс Дропс теперь можно носить как украшение: вышла цепочка Poison Drop

Poison Drop совместно с Яндексом выпустил украшение для наушников Яндекс Дропс. Аксессуар представляет собой цепочку-бусы длиной 70 см, которая крепится к наушникам с помощью силиконовых петель. Украшение доступно в двух вариантах: с разноцветным и полупрозрачным бисером.

Poison Drop × Яндекс Дропс поступил в продажу 7 октября. Стоимость аксессуара составляет 1250 рублей.

Наушники Яндекс Дропс (обзор) вышли летом 2026 года. Они позволяют обращаться к Алисе AI без смартфона: ассистент может отвечать на вопросы, сохранять идеи и напоминать о запланированных делах.