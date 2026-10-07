Яндекс Дропс теперь можно носить как украшение: вышла цепочка Poison Drop
Новости

Яндекс Дропс теперь можно носить как украшение: вышла цепочка Poison Drop

Цепочка-бусы в двух цветах.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:29
Яндекс Дропс теперь можно носить как украшение: вышла цепочка Poison Drop

Poison Drop совместно с Яндексом выпустил украшение для наушников Яндекс Дропс. Аксессуар представляет собой цепочку-бусы длиной 70 см, которая крепится к наушникам с помощью силиконовых петель. Украшение доступно в двух вариантах: с разноцветным и полупрозрачным бисером.

Poison Drop × Яндекс Дропс поступил в продажу 7 октября. Стоимость аксессуара составляет 1250 рублей.

Наушники Яндекс Дропс (обзор) вышли летом 2026 года. Они позволяют обращаться к Алисе AI без смартфона: ассистент может отвечать на вопросы, сохранять идеи и напоминать о запланированных делах.

Обсудить

Главное по теме

Новости Nothing представила Headphone (1) Pro — флагманские полноразмерные наушники

В каждом наушнике по три динамика, по одному для баса, средних и высоких частот.
Новости Утечка: наушники Nothing Headphone (1) Pro показали на рендерах и раскрыли характеристики до презентации Обзоры До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

Похожие материалы

Beats Beats представила флагманские наушники Beats 360 со сменными амбушюрами

Модель получила усиленное шумоподавление, защиту IPX4 и до 32 часов автономной работы.

 PlayStation 5 Sony представила игровые наушники PlayStation Pulse и Pulse Edge

Полноразмерные гарнитуры с ИИ для консолей PlayStation 5.

 AirPods Apple представила AirPods 5 с улучшенным активным шумоподавлением

Наушники сохранили открытую конструкцию, но получили значительно улучшенное шумоподавление.

 Sony Sony представила WH-1000XM4C — переизданные флагманские наушники по сниженной цене

Новинка стала не только дешевле, но и лучше, хотя и не обошлось без даунгрейда.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Microsoft представила Surface Laptop Ultra с RTX Spark за $2600 MSI показала ноутбук-трансформер Prestige N16 Flip AI+ для автономного ИИ без облака Первый новый Jaguar за восемь лет получил 1016 л.с. и цену от $172 тысяч Опубликованы характеристики фитнес-браслета Google Fitbit Edge до презентации Google сделала платформу Playground, где можно создать игру одним промптом Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

7 октября · 3D-печать

Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

Большой 3D-принтер, с которым справится новичок. Пугает в нём только коробка.
  1. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  2. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  3. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
  4. 27 Сен

    Suunto

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2
  5. 24 Сен

    Commo

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude
Смотреть все обзоры →