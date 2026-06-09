Обзор Яндекс Дропс: маленькая Станция в ушах

Я подхожу к домофону, говорю: «Алиса, какой номер квартиры у Паши?», и наушники тут же диктуют ответ. Телефон лежит в кармане, руки заняты сумками, а нужная цифра уже звучит в ухе. Именно с такой сцены проще всего объяснить смысл Дропс: это не просто TWS-наушники, а быстрый доступ к Алисе без телефона в руках.

Яндекс Дропс стали первым носимым ИИ-устройством компании. Их смысл проще понять через ограничение, с которым Яндекс давно сталкивается на смартфонах.

Алису нельзя назначить ассистентом по умолчанию ни на iPhone, ни на большинстве Android-смартфонов: там уже сидят Siri и Google Ассистент. Договариваться с каждым производителем долго, дорого и без гарантий. Поэтому Яндекс зашёл с другой стороны и сделал отдельное устройство поверх операционной системы. Формально перед нами наушники, а по факту способ посадить Алису вам в уши в обход привычных ограничений.

Я проходил с ними пару недель и теперь могу сказать: это не очередные TWS с помощником, приклеенным для галочки. Это другой способ жить с телефоном, когда телефон почти не достаёшь.

Характеристики Яндекс Дропс

Модель: Яндекс Дропс

Яндекс Дропс Тип: внутриканальные TWS наушники с ножкой, сменные силиконовые амбушюры

внутриканальные TWS наушники с ножкой, сменные силиконовые амбушюры Габариты: наушники: 32,5 × 22,4 × 23,1 мм зарядный кейс: 46 × 22 × 61,5 мм масса нетто: 51 г

Звук: 11-мм аудиодрайвер в каждом наушнике, суммарная мощность 5 мВт × 2, ровное сбалансированное звучание

11-мм аудиодрайвер в каждом наушнике, суммарная мощность 5 мВт × 2, ровное сбалансированное звучание Диапазон частот: от 20 до 20 000 Гц

от 20 до 20 000 Гц Кодеки: SBC, AAC

SBC, AAC Шумоподавление: гибридное ANC, три режима (стандартный, адаптивный, прозрачность), в стандартном два уровня на выбор (средний и сильный)

гибридное ANC, три режима (стандартный, адаптивный, прозрачность), в стандартном два уровня на выбор (средний и сильный) Микрофоны: 6 шт. (по 3 в каждом наушнике: два наружу, один внутрь), шумоподавление голоса на звонках и видеозвонках

6 шт. (по 3 в каждом наушнике: два наружу, один внутрь), шумоподавление голоса на звонках и видеозвонках Аккумулятор: наушники: 46 мА·ч × 2 (3,85 В) кейс: 520 мА·ч (3,7 В)

Связь: Bluetooth 5.4, мультипойнт (двойное подключение к двум устройствам с автопереключением), дальность до 10 м

Bluetooth 5.4, мультипойнт (двойное подключение к двум устройствам с автопереключением), дальность до 10 м Зарядка: USB Type-C, 5 В, 0,8 А

USB Type-C, 5 В, 0,8 А Управление: сенсорная кнопка на ножке, громкость свайпами, автопауза при снятии, быстрые команды без слова «Алиса»

сенсорная кнопка на ножке, громкость свайпами, автопауза при снятии, быстрые команды без слова «Алиса» Голосовой помощник: Алиса AI на флагманской языковой модели Яндекса

Алиса AI на флагманской языковой модели Яндекса Защита: IP54 (пот, влага, дождь, но не для плавания)

IP54 (пот, влага, дождь, но не для плавания) Цена: 8 990 ₽

Что в коробке

Комплект базовый: кейс с наушниками, кабель, запасные амбушюры и короткая карточка для подключения с QR-кодом.

Амбушюры можно подобрать под себя. Средние уже на наушниках, а в коробке ещё пары S и L, так что посадку подгоняешь с порога. А вот кабель подкачал, USB-A на USB-C. Зарядит без вопросов, но в 2026 году хочется USB-C с обоих концов, чтобы втыкать куда угодно без переходников.

Но давайте честно: сейчас у каждого из нас полно кабелей, и родными из коробки вы вряд ли будете пользоваться, так что положили его, так сказать, ради приличия.

Дизайн и первое касание

По первым слитым рендерам кейс мне не понравился. Квадратный, нелепый, будто прототип, который случайно выкатили в продажу. А потом я взял его в руки, и претензии растаяли.

Да, корпус не обтекаемый и не самый компактный, врать не буду. Но матовый пластик с лёгким софт-тач эффектом приятно лежит в ладони, и выглядит всё спокойно, по-взрослому, без желания закричать о себе.

Сами наушники Яндекс не стал обвешивать логотипами. Знак на ножке есть, но он выдавлен в цвет корпуса, и чтобы его разглядеть, наушник нужно поднести к самому носу.

И это работает на общий образ: наушники выглядят спокойнее большинства брендированных TWS.

Чистый тихий техно: матовые поверхности, капля глянца на капсулах, единственный яркий акцент спрятан внутри, на амбушюрах. Цвета на выбор три: белый, чёрный и фиолетовый.

Отдельная любовь случилась у меня с магнитами. Крышка держится так цепко, что наушники не выпадут, даже если кейс приоткроется в кармане. В поезде я положил кейс на откидной столик, и он остался стоять на месте, пока всё вокруг подрагивало на стыках. Казалось бы, ерунда, но реальная польза есть.

По защите тут IP54, и тренировку Дропс честно держат. Я гонял их в зале, на резких движениях из ушей они не выскакивают, пот им нипочём. Только не путайте IP54 с полной водозащитой: окунать наушники в воду или брать в бассейн не стоит, это про брызги и дождь, а не про плавание.

Управление

Громкость регулируется свайпами по ножке вверх и вниз. Всё остальное живёт на нажатии: одиночное, двойное и удержание настраиваются в приложении под себя. По ощущениям это даже не касание, а щипок, причём с заметным усилием, от лёгкого тычка наушник не сработает. У меня на удержании висит переключение режимов шумодава, а дальше всё привычное: пауза и плей, перемотка трека, ответ и сброс звонка.

Часть команд работает даже без обращения к Алисе и без интернета. Можно просто бросить «громче», «дальше» или «прими» вызов, и Дропс послушаются. Удобно будет на морозе, когда лень разлеплять губы на лишние слова, и в дороге, где связь скачет.

Снял наушник, музыка встала на паузу. Вернул в ухо, поехали дальше. Работает как часы, без задержек и сюрпризов. Единственное, чего наушникам в быту не хватает, так это автоматического приглушения музыки, когда ты с кем-то заговорил. Тут всё руками или голосом. Хотя, справедливости ради, такое умеют далеко не все, и обычно эта функция прячется в моделях подороже.

Звук: как играет на самом деле

Сразу без завышенных ожиданий: Яндекс Дропс не пытаются играть на уровне дорогих аудиофильских моделей. Это наушники среднего сегмента, и по звуку они ровно там, где должны быть за свои деньги: чисто, сбалансированно и без утомительной резкости.

Бас здесь заметный, но не раздутый. В электронике и хип-хопе низкие частоты дают нужную плотность и ритм, но не забивают вокал и не превращают трек в гулкую массу. Середина читается уверенно: голоса звучат разборчиво, подкасты и аудиокниги слушать комфортно, речь не приходится вытаскивать из музыки. Верхние частоты аккуратные, без неприятного звона и резких сибилянтов, поэтому уши не устают даже после долгого прослушивания.

Сцена ожидаемо компактная: звук держится близко к голове, без ощущения большого пространства. Детализация нормальная для внутриканальных TWS в этой цене, но без микроскопа: отдельные инструменты различимы, однако сложные аранжировки не раскрываются так свободно, как на моделях классом выше.

По жанрам Дропс лучше всего подходят для поп-музыки, электроники, рэпа, подкастов и аудиокниг. Рок, джаз и акустика звучат аккуратно, но без особой глубины и воздушности. Если нужна тонкая работа с нюансами записи, это не тот случай. Если нужен приятный, чистый и неутомительный звук на каждый день, Дропс справляются уверенно.

В приложении есть эквалайзер: пять полос от 60 Гц до 14 кГц, готовые пресеты вроде «Кино», «Голоса», «Меньше басов» и жанровые настройки для попа, хип-хопа, рока, джаза и классики. Есть и ручная ячейка, так что базовый характер можно быстро подстроить под себя.

Вывод по звуку короткий. Это не наушники для того, кто гоняется за каждой деталью в записи и слушает музыку под лупой. Это наушники для нормального человека, который хочет приятный, чистый и неутомительный звук по дороге на работу. И вот с этой задачей Дропс справляются на отлично.

Шумодав и звонки

Шумодав здесь гибридный. Если по-простому, микрофоны снаружи ловят уличный гул, микрофон внутри слушает то, что просочилось в ухо, а процессор на лету генерирует встречный сигнал и гасит шум. В приложении это четыре состояния: активный шумодав, выключено, прозрачность и адаптивный режим, который сам подстраивает силу подавления под обстановку.

Активный и адаптивный режимы работают честно. В метро и на шумной улице они срезают ровно лишнее и при этом не давят на уши, как иногда бывает у агрессивного шумодава. Но вот прозрачность подкачала. Ей не хватает проходимости звука, и того самого ощущения, будто наушников на тебе нет, так и не появляется. Голоса вокруг слышно, но звучат они приглушённо, словно через тонкую стенку и приходится вслушиваться.

Зато про микрофоны на звонках не забыли, и это приятный плюс. Собеседник слышит ваш голос, а не улицу за спиной, ветер и машины остаются за кадром. Если вы часто созваниваетесь на ходу, одно это уже весомый аргумент в плюс.

По автономности Яндекс заявляет до 8 часов на одном заряде с выключенными режимами и до 5 с включёнными, а кейс добивает это до 30 и 20 часов. На практике мне хватило их на неделю с большим запасом, и о зарядке я вспоминал редко.

Алиса AI и «Моя память»

Теперь о главном, ради чего всё и затевалось. Управлять Дропс это как разговаривать с личным Джарвисом. Причём не на уровне «переключи трек» или «поставь паузу», такое и Siri умеет, пусть и через пень-колоду. Алиса подскажет погоду, поставит напоминание и, что куда важнее, запомнит за вами что угодно.

Функция так и называется, «Моя память», и именно она вытаскивает Дропс из категории просто наушников. По сути это блокнот, который Алиса ведёт за вас, и привязан он не к железке, а к вашему аккаунту.

Помните номер квартиры Паши из начала? Я сказал Алисе запомнить его ровно один раз, и теперь эта цифра всегда со мной. По тому же принципу живут заметки, дела и списки. Надиктовал список покупок, пришёл в магазин, бросил «я уже взял воду», и пункт вычеркнулся.

Спросил, что нужно для пасты болоньезе, попросил сохранить ингредиенты, готовый список лежит в кармане. Захотел в кино, уточнил расписание сеансов в нужном кинотеатре, Алиса их продиктовала.

Самое интересное даже не сами заметки, а то, что они не привязаны к наушникам. Надиктовал мысль через Дропс на улице, а дома спокойно поднял её голосом через Станцию, и в обратную сторону всё работает так же. Память общая для всей экосистемы Яндекса.

Яндекс обещает со временем открыть «Мою память» всем пользователям, а пока Дропс это самый прямой вход в неё.

Приятно, что помощник чувствует контекст. Телефон в кармане, и ответ будет короткий, по делу, чтобы не грузить лишним. Открыл приложение, и тот же запрос развернётся в полноценную карточку со списками и изображениями. И команды Алиса понимает по-человечески, без зубрёжки точных формулировок. Говоришь «включи/выключи шумодав», и она включает, не занудствуя про правильные названия режимов.

Отдельно затягивает в поездках. Гуляешь по незнакомому району и можешь на ходу спросить, почему он так называется и что тут стоит увидеть, не утыкаясь в экран. Голова поднята, глаза смотрят по сторонам, а короткая справка приходит голосом. Для того, кто привык весь день держать телефон в руке, это неожиданно приятное чувство свободы.

Звонки тоже целиком на голосе. Назвал имя из контактов или организацию, Алиса набрала. При необходимости ассистент может помочь набрать экстренные службы, но надеюсь, такой сценарий вам никогда не пригодится. Свет и техника умного дома слушаются так же. Единственное, при первом звонке, доступе к контактам и геолокации придётся выдать разрешения, но это разовая история.

Внутри каждого наушника стоит небольшой чип, который помогает локально распознавать обращение к Алисе даже в шумной обстановке. В большинстве случаев это действительно работает: говоришь ключевую фразу, и помощник быстро откликается. Но в метро команда иногда пролетает мимо, и тогда приходится доставать телефон или зажимать ножку наушника вручную.

С распознаванием музыки вышла почти комичная сцена. Спрашиваешь: «Что за песня сейчас играет?» или «О чём этот трек?», и Алиса бодро отвечает, иногда даже пересказывает смысл. Но стоит сформулировать вопрос иначе, например «что сейчас играет в наушниках?», и она недоумённо сообщает, что наушников у неё нет. Сама в себе, что называется.

Но полноценным ассистентом без оговорок Дропс пока не стали. Маршрут они не построят, такси не вызовут, диктофон не включат. В таких сценариях Алиса отправляет в приложение или к Станции.

С таймером вышла ещё более показательная история. На тренировке я попросил Алису засечь время, а она предложила сделать это на обычной Станции. То есть ровно в тот момент, когда таймер в наушниках нужнее всего, между подходами или на интервалах, его как раз и нет. Вроде мелочь, но от устройства, которое подают как ассистента на каждый день, таких базовых вещей ждёшь по умолчанию. Тут Дропсам точно есть куда расти.

Два приложения и одна Алиса

Тут важная поправка, которая многих запутает. Наушники видны сразу в двух приложениях Яндекса, но они не равны. Главное это «Алиса AI», и именно в нём крутится всё: настройка, чаты, «Моя память», заметки, быстрые команды, эквалайзер и тонкая настройка жестов.

Дропс показываются и в приложении «Умный дом», но там можно только рулить самими наушниками, переключать режим шумодава да смотреть заряд. Ни памяти, ни заметок, ни чатов там нет.

Проще говоря, «Умный дом» это карманный пульт для наушников, а весь мозг сидит в «Алиса AI». И да, главный нюанс никуда не делся: «Алиса AI» должна постоянно висеть в фоне, и на Android, и на iOS, иначе помощник просто перестаёт вас слышать.

На главном экране всё под рукой. Заряд каждого наушника и кейса показан отдельными цифрами, так что разряженный кейс не застанет врасплох, рядом текущий трек и плитки управления шумом. Переключил режим в одно касание и пошёл дальше.

Жесты настраиваются дотошно, и это я люблю. Одиночное, двойное и долгое нажатие задаются отдельно для левого и правого наушника. На любой из них можно повесить плей и паузу, следующий или предыдущий трек, ответ на звонок, вызов ассистента или переключение шумодава, а ненужный жест вообще отключить. Собираешь управление ровно под свои привычки, а не миришься с тем, что навязал производитель.

Есть и поиск наушников: потерял один, приложение заставит его пропищать, левый или правый по отдельности. Только не надевайте наушник во время поиска, чтобы не получить трель прямо в ухо, Яндекс честно об этом предупреждает.

Так кому они нужны

Дропс интересны не только как наушники с Алисой, а как новый уровень взаимодействия с наушниками именно для нашего рынка. Обычно голосовой ассистент в гарнитуре воспринимается как приятный бонус, которым пару раз играешься после покупки и потом забываешь. Здесь сценарий другой: Алиса лучше понимает русскую речь, локальный контекст, привычные формулировки и бытовые запросы. Поэтому с ней проще не подбирать команды, а говорить почти обычным языком.

На фоне Siri разница особенно заметна. У Apple ассистент давно живёт где-то на обочине системы: таймер поставить может, погоду сказать может, но полноценным помощником в повседневных задачах его назвать сложно. Есть ощущение, что даже с обновлениями iOS Siri ещё нескоро станет тем инструментом, которым реально хочется пользоваться каждый день. Google Ассистент сильнее по поиску и общим запросам, но в российских реалиях тоже не ощущается таким естественным и встроенным в повседневность.

Поэтому Дропс берут не только звуком или ценой. Их главный смысл в том, что голосовой помощник здесь становится не декоративной функцией, а рабочим интерфейсом. Можно быстро сохранить мысль, поставить напоминание, спросить что-то на ходу, переключить музыку или просто не доставать телефон там, где обычно уже лезешь в карман.

Для нашего рынка это редкий случай, когда наушники пытаются быть не просто «ещё одними TWS», а удобной точкой доступа к ассистенту, который действительно понимает, что от него хотят.

Про приватность скажу без догм. Любой голосовой помощник, который живёт в облаке, всегда предполагает обмен части данных на удобство, а где провести границу, каждый решает сам. Мне спокойно доверить Алисе бытовые мелочи вроде напоминаний и списка покупок, но не пароли и личные тайны.

Если же для вас лишний даже такой формат, то ни Дропс, ни Алиса, ни любые Станции, Siri или Google Ассистент вам в принципе не нужны. Это просто не ваш сценарий. А если подходить с головой и доверять помощнику только то, что не жалко отдать ради удобства, жить с ним становится ощутимо проще.

Итого

Яндекс Дропс продаются по цене 8 990 рублей. По цене это уверенный средний сегмент: дешёвыми наушники не назовёшь, дорогими тоже. Видно, что Яндекс целился в массовую, но не совсем бюджетную категорию.

Из приятных мелочей на каждый день: Дропс поддерживают мультипоинт. Я подключал их одновременно к телефону и планшету, и звук сам переходил туда, где в данный момент запускалось воспроизведение, без ручного переподключения.

Яндекс Дропс не идеальны, и список придирок я честно выписал. Но они делают ровно то, ради чего создавались. Это не просто наушники с голосовым помощником на борту. Это маленькая Станция, переехавшая в уши. Привыкать командовать ей на ходу непривычно ровно до того момента, пока однажды ты не поймаешь себя на том, что уже не тянешься за телефоном.