Anker начала продавать в России наушники-клипсы с ИИ и LDAC за 12 990 рублей

Anker начала продавать в России беспроводные наушники-клипсы soundcore AeroClip 2. Новинка доступна в «Технопарке», Dr.Head и официальном магазине бренда на Ozon Global.

AeroClip 2 выполнены в формате клипс с открытой конструкцией. Она не перекрывает слуховой канал, поэтому окружающие звуки остаются слышны.

За воспроизведение звука отвечают 12-мм динамические излучатели. На совместимых устройствах поддерживается аудиокодек LDAC для передачи звука высокого разрешения.

Фирменный процессор THUS с алгоритмами искусственного интеллекта отвечает за шумоподавление при звонках. По заявлению Anker, он помогает отделять голос пользователя от фонового шума.

Конструкцию Ergo-Fit разработали с использованием более 2000 анатомических профилей, чтобы подобрать форму крепления и снизить давление на ушную раковину. Заявленная автономность достигает 8 часов без подзарядки и 32 часов с учётом кейса.

В продаже доступны чёрная, белая и синяя версии по рекомендованной цене 12 990 рублей. Позднее появится вариант в оттенке бургунди.