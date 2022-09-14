Алиса получила режим DJ для колонок «Яндекс Станция»

Компания Яндекс представила новые сценарии для своих колонок «Станция». Появился режим DJ, когда голосовой ассистент Алиса умеет анонсировать треки, сообщать с какого альбома, год выпуска, а также включать другие треки исполнителя, которые воспроизводятся на колонке. Включение происходит по команде «Алиса, включи режим DJ».

Если привычная музыка наскучит, то можно отдать команду «Алиса, включи другую версию», воспроизводимый трек будет найден в ремиксе, кавер-версии или концертной записи.

Кроме того, Алису научили более сложным командам. Например, если дать команду «включи рок на максимум», ассистент сразу поставит нужную громкость.

Также обновили сценарий синхронной работы для всех Станций в доме. Появились команды «включи в детской» и «продолжи везде».

Напомним, что в июне вышла «Яндекс Станции 2». Обзор колонки можно почитать по ссылке тут.

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