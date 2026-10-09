«Алиса AI» и «Яндекс Станции» могут работать с перебоями после атак на дата-центры
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«Алиса AI» и «Яндекс Станции» могут работать с перебоями после атак на дата-центры

Часть функций временно недоступна, ответы могут задерживаться, а некоторые устройства умного дома работают нестабильно.
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Редакция The GEEK вчера в 22:00
«Алиса AI» и «Яндекс Станции» могут работать с перебоями после атак на дата-центры

«Яндекс» предупредил о перебоях в работе «Алисы AI», «Яндекс Станций» и некоторых устройств умного дома после повреждения двух дата-центров компании.

В ночь с 7 на 8 октября из-за атаки БПЛА серьёзные повреждения получил дата-центр в Сасово Рязанской области. Его работу полностью остановили. Утром 9 октября была атакована площадка в Калуге, где несколько модулей полностью вышли из строя. Сотрудники не пострадали.

Пока идёт восстановление, часть возможностей в чате «Алиса AI» временно недоступна, а ответы нейросети могут приходить дольше обычного. На «Станциях» возможны паузы перед ответом и перебои отдельных функций. Некоторые устройства умного дома также могут работать нестабильно.

Команды «Яндекса» продолжают восстанавливать инфраструктуру. Компания оценивает состояние оборудования и пока не называет сроки возвращения дата-центров к штатной работе.

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