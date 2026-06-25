Яндекс и NEPTUN выпустили систему защиты от протечек для умного дома
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Яндекс и NEPTUN выпустили систему защиты от протечек для умного дома

Устройство автоматически перекрывает воду при аварии, отправляет уведомления пользователю и может работать даже без интернета.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:00
Яндекс и NEPTUN выпустили систему защиты от протечек для умного дома

Яндекс и NEPTUN выпустили систему защиты от протечек с интеграцией в «Дом с Алисой». Устройство предназначено для квартир и загородных домов.

При обнаружении воды датчики передают сигнал системе, после чего она перекрывает краны. Пользователь получает уведомление в приложении, по смс или через Яндекс Станцию. Основные функции работают даже без интернета.

Системой можно управлять голосом через Алису. Например, попросить перекрыть воду или добавить устройство в сценарий умного дома. Также можно временно отключить реакцию на воду на полу, например во время уборки.

В продаже будут комплекты для труб диаметром 1/2 и 3/4 дюйма. В зависимости от версии в набор входят краны, проводные и беспроводные датчики, источник бесперебойного питания и счётчики воды.

Источник питания позволяет системе работать до 30 часов без электричества. Счётчики воды передают показания в приложение «Дом с Алисой».

Модуль управления продаётся отдельно за 16 990 рублей. Стоимость комплекта начинается от 35 990 рублей.

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