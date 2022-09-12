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Новости

Яндекс открыл продажи колонок с Алисой в Азербайджане

Компания Яндекс сообщила об официальном запуске продаж колонок и устройств для умного дома с Алисой в Азербайджане. Приобрести устройства можно в Kontact Home, Baku Electronics, Irshad Electronics и у других ритейлеров. В комплекте к Станции также идёт бесплатная подписка на Яндекс Плюс.

Стоимость устройств выглядит следующим образом:

  • Колонка Лайт стоит от 129 манатов;
  • Станция Мини 2 (без часов) — от 179 манатов;
  • Станция Мини 2 с часами — от 209 манатов;
  • Станция Макс — от 699 манатов;
  • Станция Второго поколения — от 429 манатов.

Устройства умного дома доступны по цене от 49 манатов.

Одновременно с запуском продаж в Азербайджане появилась служба поддержки пользователей и сервисный центр с гарантийным обслуживанием.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

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Источник:
Яндекс

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