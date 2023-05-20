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Яндекс открыл центр робототехники Маркет

Алексей Авдеев сегодня в 12:48

Яндекс открыл новый робототехнический центр, который специализируется на разработке складских роботов для Маркета. 18 мая состоялось официальное открытие центра, которое привлекло более 100 гостей, включая робототехников и тех, кто интересуется этой областью.

Яндекс маркет
Яндекс маркет
Яндекс маркет

Робототехнический центр Маркета предоставляет пространство площадью около 1000 квадратных метров, включающее тестовый полигон и зоны для конструирования, сборки и настройки роботов. Для создания атмосферы склада маркетплейса на полигоне разместили металлическую конструкцию весом 17 тонн с использованием стеллажей, с которыми роботы обучаются взаимодействовать.

Команда робототехники Маркета уже начала работу в новом центре весной этого года и в настоящее время проводит испытания обновленной версии робота-инвентаризатора Spectro, который был продемонстрирован на открытии. Кроме того, команда активно разрабатывает новые прототипы роботов, которые пока не были представлены публично.

Яндекс маркет
Яндекс маркет
Яндекс маркет
Робот Spectro

Сейчас Маркет использует два вида роботов: инвентаризатор Spectro и транспортировщик Motus. Оба робота были полностью разработаны и собраны командой сервиса. Они работают на крупнейшем логистическом объекте маркетплейса в Софьине под Москвой и помогают ускорить складские процессы, а также освобождают сотрудников от рутинной работы, позволяя им заняться более сложными и интересными задачами. Например, обновленная версия робота Spectro проводит инвентаризацию всего за 1,5 часа, что сокращает время, которое ранее занимало 5 сотрудников в течение 4 недель.

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Источник:
Яндекс, The GEEK

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