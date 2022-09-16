Первые iPhone 14 появятся в продаже на Яндекс Маркете сегодня вечером

Сегодня вечером на маркетплейсе Яндекс Маркет появятся в продаже iPhone 14. Для обеспечения спроса и регулярных поставок новых устройств, маркетплейс рассказал о взаимодействии с партнёрами и предоставил им специальные условия.

Продавцы в период огромного спроса будут отдавать комиссию за размещение iPhone 14 всего 0,1% против обычной комиссии за смартфоны в 4%.

Кроме того, Маркет предлагает пользователям повышенный кэшбек за покупку iPhone 14 в первые дни продаж — 10% вернётся баллами Плюса.

Первая партия iPhone 14 появится на Яндекс Маркете сегодня вечером 16 сентября, а более крупная поставка ожидается 20 сентября.

Ранее сегодня писали, что предприимчивые продавцы на Авито начали предлагать iPhone 14 Pro Max за 570 тысяч рублей.

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