На Авито продают iPhone 14 Pro Max за 570 тысяч рублей

Компания Apple только сегодня начала мировые продажи iPhone 14, а пользователи на площадке «Авито» уже во всю собирают заказы на новые смартфоны. Заказанные iPhone обещают привезти из Японии, США, Китая, Франции, Узбекистана и ряда других стран. Кроме того, новинка у многих уже есть в наличии.

Под заказ можно взять любой смартфон Apple, начиная от базового iPhone 14 и заканчивая самым флагманский iPhone 14 Pro Max на 1 ТБ памяти. Однако стоимость новинок на «Авито» тоже может достигать рекордных 570 тысяч рублей и это только за iPhone 14 Pro Max 512 ГБ.

Описание от продавцов на Авито

Стоит отметить, что смартфоны с ценником до 200 тысяч рублей, обещают привезти только в конкретные даты. При этом продавцы берут предоплату в полном объёме.

В описаниях к объявлению чаще всего пишут из какой страны везут iPhone. Однако, некоторым продавцам не везет — их объявления отклоняет Авито.

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