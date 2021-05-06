Xiaomi запустила распродажу в России в честь майских праздников

В официальном интернет-магазине Xiaomi стартовала акция под названием «Майские Cкидки». На ней можно приобрести смартфоны Xiaomi, Redmi, Poco и прочие устройства по значительно меньшим ценам.

Дешевле на 4 тысячи рублей можно приобрести прошлогодние Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Ценник начинается от 40 990 рублей, а в подарок отдают Mi Smart Band 5. Также значительно дешевле можно приобрести Redmi Note 8 Pro.

Размер максимальной скидки доходит до 10 тысяч рублей и действует она на проектор 4K Laser Projector 150 inch, который обойдётся покупателю в 169 990 вместо 179 990 рублей.

Распродажа Xiaomi «Майские Cкидки» до 16 мая 2021 года, 23:59 по московскому времени.

Напоминаем, что 13 мая состоится российская премьера серии Mi 11. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube.

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