Российская премьера Xiaomi Mi 11 состоится 13 мая

Xiaomi объявила дату официальной российского презентации, в рамках которой будут представлены смартфоны флагманской серии Mi 11 и экосистемная новинка.

Проходящая под слоганом “Магия кино”, презентация не только даст возможность ознакомиться с аппаратными и программными характеристиками смартфонов серии Mi 11, но и станет платформой для демонстрации кинематографических способностей флагманской линейки. Для этих целей Xiaomi привлекла известного российского режиссера, имя которого будет раскрыто позже.

Трансляция стартует 13 мая в 20:00 по московскому времени и будет демонстрироваться в онлайн-формате. Смотреть трансляцию можно на YouTube.

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