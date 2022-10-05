Xiaomi выпустила робот-пылесос X10+ с самоочищающейся станцией

Xiaomi выпустила новый робот-пылесос для европейского рынка. Его название Xiaomi X10+, ценник стартует с €900.

Пылесос поддерживает сухую и влажную уборки, он идет в комплекте с самоочищающейся док-станцией. Помимо этого, станция умеет очищать и сушить швабру горячим воздухом. Встроенный контейнер для мусора составляет 2,5 литров, производитель обещает, что выгружать его придется раз в месяц. Сама очистка контейнера пылесоса занимает всего 10 секунд.

Мощность всасывания пылесоса составляет 4000 Па, емкость аккумулятора — 5200 мАч. Этого хватит на уборку до двух часов без подзарядки.

Xiaomi обещает, что X10+ способен вымывать трудные пятна, например, от кофе, грязи и другие. Для этого у пылесоса есть две вращающиеся щетки-швабры. Когда уборка закончена, мокрая швабра поднимается на 7 мм, чтобы не оставлять грязные следы и не намочить ковровое покрытие.

Управлять роботом-пылесосом Xiaomi X10+ можно через фирменное приложение Xiaomi Home. Сейчас новинка доступна для покупки в Европе на официальном сайте Xiaomi и Amazon. В других магазинах устройство начнет появляться с 15 ноября.

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