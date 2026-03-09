«Гость» из космоса: метеорит пробил крышу и рухнул в спальню жилого дома | The GEEK
«Гость» из космоса: метеорит пробил крышу и рухнул в спальню жилого дома

Жители немецкого Кобленца получили неожиданного «гостя» из космоса.
сегодня в 11:30

В немецком городе Кобленц обломок метеорита пробил крышу жилого дома и упал прямо в спальню. В результате удара в кровле образовалась дыра размером примерно с футбольный мяч.

Инцидент произошёл вечером 8 марта. По данным местных служб и спасателей, фрагмент сначала пробил крышу здания, после чего оказался внутри комнаты. В момент падения в помещении никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Как сообщили представители пожарной службы, над федеральной землёй Рейнланд-Пфальц прошёл яркий метеорный болид. Тело раскололось в атмосфере, после чего несколько фрагментов достигли поверхности. Один из них и попал в жилой дом.

Сообщения о яркой вспышке в небе поступали сразу из нескольких регионов Германии. Некоторые жители приняли происходящее за взрыв или необычное природное явление и звонили в экстренные службы.

Подобные случаи происходят крайне редко. Вероятность того, что метеорит попадёт в жилое здание, считается почти нулевой, однако полностью исключить её невозможно.

