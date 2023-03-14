Xiaomi выпустили стиральную машину Mijia Pulsator 8 по цене в 7200 рублей

Компания Xiaomi выпустила на рынок стиральную машину Mijia Pulsator 8, которая может вместить до 8 кг белья и стоит всего 7200 рублей.

Устройство обладает 10 режимами стирки, включая быструю, бережную и интенсивную, а также позволяет регулировать отжим и температуру воды. Кроме того, машинка оснащена функцией самоочистки шлангов и нагревательного элемента.

Несмотря на то, что Xiaomi неофициально продает свои стиральные машины в России, они уже появились в большом количестве в магазинах.