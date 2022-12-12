Xiaomi выпустила внешний SSD на 1 ТБ

Xiaomi показала ещё один продукт — SSD-накопитель ёмкость 1 ТБ. Корпус устройства выполнен из анодированного алюминия, а модуль памяти выдаёт скорость на последовательное чтение и запись около 2000 МБ/c. По словам компании, чтобы записать фильм в разрешении 4К потребуется 1 минута.

Для подключения предусмотрен USB-C. Также заявлена совместимость с Windows, Linux, macOS и Android.

Стоимость SSD от Xiaomi составляет 649 юаней по предзаказу и 799 юаней (около 7500 рублей) в рознице. Продажи начнутся в Китае с 14 декабря.