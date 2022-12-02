Xiaomi выпустила увлажнитель с баком на 5 литров и очисткой ионами серебра

Xiaomi выпустила новый увлажнитель воздуха под длинным названием Xiaomi Mijia Pure Smart Humidifier Pro Plus. Он обладает скоростью увлажнения 900 мл/ч и резервуаром для воды объёмом 5 литром. Более того, он мощнее на 50% прошлой модели.

Новинка получила датчики для определения уровня влажности в помещении и автоматическую настройку для подачи пара. Разработчики отмечают, что такое решение позволяет избежать скопления воды на поверхности рядом с устройством. Всё управление происходит через фирменное приложение Mijia или голосового помощника Xiao AI.

Уровень шума в ночное время находится на минимальных 31,25 дБ, а скорость подачи пара составляет около 300 мл/ч. Фильтрация и дезинфекция воды происходит при помощи встроенных фильтров и ионов серебра.

Увлажнитель воздуха Xiaomi Mijia Pure Smart Humidifier Pro Plus уже продаётся в Китае за $127. Ожидается, что модель может выйти для глобального рынка.