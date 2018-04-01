Xiaomi выпустила умный холодильник за $800

Xiaomi выпустила новый умный холодильник Viomi Yunmi Internet refrigerator. Новинка поступит в продажу за $800.

У холодильника есть три дверцы, 21-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Full HD, поддержка голосового управления и возможность подключения к смартфону. В специальном приложении пользователь сможет регулировать температуру, находить рецепты и включать фильмы, которые будут воспроизводиться на дисплее холодильника.

Также новинка получила воздушную систему охлаждения 360°, устройство не нужно размораживать и следить за температурой — она поддерживается автоматически по выставленным пользователем параметрам. Общий объем холодильника составляет 408 л: холодильная камера — 131 л, морозильная — 182 л, дополнительный отсек — 95 л.