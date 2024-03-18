Xiaomi выпустила смарт-камеру C500 Pro с поворотным механизмом на 360°

Линейка умных устройств от Xiaomi пополнилась ещё одним гаджетом — умной камерой C500 Pro с поворотным механизмом на 360° по горизонтали и наклоном на 114° по вертикали.

Xiaomi C500 Pro получила камеру на 5 МП с возможностью съёмки в разрешении 3K и поддержкой HDR. Также есть ИК-осветитель для черно-белой съёмки в ночное время. Встроенного прожектора или световой подсветки нет.

Камера оснащена встроенным микрофоном и динамиками для двусторонней связи, а также поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi. Есть поддержка microSD и возможность платной записи в облако Xiaomi.

На данный момент камера Xiaomi C500 Pro доступна в Европе по 70 евро.