Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

HONOR 600 Lite — уже четвёртый смартфон лайт-серии, который попадает ко мне на обзор. Как и прежде, устройство не имеет ничего общего с другими моделями 600-й номерной серии, но входит в неё.

Смартфоны Lite всегда позиционировались, как устройства, предлагающие достойные характеристики без изысков и уникальный внешний вид за адекватную цену. HONOR 600 Lite стал своего рода «работой над ошибками» прошлого поколения, но без нюансов не обошлось.

Характеристики HONOR 600 Lite

Модель: HONOR 600 Lite (LNA-NX1)

Габариты: 157.43×75.35×7.34 мм, вес — 180 г

Дисплей: 6.6 дюймов, AMOLED, 2600×1200 пикселей, 434 ppi, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 6500 нит, Dolby Vision, 1.07 млрд цветов

Процессор: MediaTek Dimensity 7100 Elite

Память: 8/256 ГБ

Камеры: основная — 108 Мп, f/1.75, 10-кратный цифровой зум широкоугольная — 5 Мп, f/2.2 фронтальная — 16 Мп, f/2.45

Батарея: 6520 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP66

ОС: MagicOS 10 (Android 16)

Связь и интерфейсы: 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, NFC, две nanoSIM

Цена на момент обзора: 29 990 ₽

Комплектация: всё по делу

HONOR 600 Lite приезжает в аккуратной белой коробке — дизайн обновили, но не радикально. Всё выглядит сдержанно: минимум лишней графики, только название модели, отметка «Lite», шильдик 5G и вертикальная надпись 600.

Внутри:

Смартфон;

Адаптер питания на 45 Вт;

Кабель USB-A на USB-C;

Силиконовый чехол;

Скрепка для SIM-лотка;

Документация.

Чехол порадовал. Простой, без матовых вставок, но с лёгким сероватым оттенком. Аксессуар сидит плотно и не портит внешний вид смартфона.

Дизайн: металлический корпус и AI-кнопка «здорового человека»

Первое, что цепляет в HONOR 600 Lite — это внешний вид. За последние годы компания приучила к тому, что каждая новая модель выглядит по-своему, и здесь история повторяется. Смартфон не пытается копировать смартфоны 600-й серии, у него собственный стиль — спокойный, аккуратный, без лишней вычурности.

Ключевой особенностью новинки стал переход на «взрослые» материалы — рама выполнена из металла. Рукой сразу чувствуешь приятный холодок, как от современных флагманов. Но применение алюминия не только про эстетику, но и про защищённость. HONOR 600 Lite получил сертификат SGS 5 звезд, подтверждающий устойчивость к повреждениям при падении с высоты до 1,8 метра.

От воды и пыли смартфон защищён по стандарту IP66. Это не профессиональный уровень, но брызги и попадание под дождь ему не страшны. Однако HONOR напоминает, что влагозащита не является постоянной характеристикой и гарантия не распространяется на вызванные водой повреждения.

Задняя панель выполнена из поликарбоната, она матовая, слегка шероховатая и на ощупь напоминает стекло. За счёт этого смартфон в руке лежит уверенно, не пытается выскользнуть и не собирает отпечатки пальцев. Блок камер оформлен в виде аккуратного стеклянного квадрата с тремя «колодцами» — двумя объективами и вспышкой.

По габаритам модель немного компактнее предшественника. При диагонали 6,6 дюйма пользоваться смартфоном удобно даже одной рукой — особенно если ладонь небольшая.

Все элементы управления расположились на правой грани: качелька громкости, клавиша питания и многофункциональная AI-кнопка. Последняя по умолчанию открывает камеру, но её можно настроить под себя, в частности назначить запуск конкретного приложения. А учитывая поддержку короткого, двойного и длительного нажатий, то сразу трёх приложений.

Звук стерео, громкости хватает с запасом. Нижний динамик полноценный и неплохой по качеству воспроизведения, верхний — разговорный, поэтому звучит скромнее. Для видео и игр подойдёт, но чего-то большего ждать не стоит.

Батарея: с запасом на 6 лет

В корпус HONOR 600 Lite толщиной 7,34 мм инженеры поместили аккумулятор на 6520 мАч. Это на 25% больше, чем было у его предшественника 400 Lite (обзор). Производитель обещает, что через 6 лет батарея сохранит не менее 80% первоначальной ёмкости. Проверить это сейчас, конечно, невозможно, но сам подход радует.

В реальной жизни смартфон выдаёт стабильные 8 часов экрана в стандартных сценариях: мессенджеры, звонки, слушать музыку и делать фотографии. При умеренном использовании это полтора-два дня работы без подзарядки, что отличный показатель для относительно недорогого устройства.

Скорость проводной зарядки тоже выросла — с 35 до 45 Вт. От комплектного блока питания смартфон набирает заряд с 1% до 100% примерно за 75-80 минут. Не рекорд, но с учётом такой ёмкости результат вполне ожидаемый.

Экран: стабильно хорошо

К дисплеям HONOR у меня давно сформировалось доверие, обычно это безопасные панели с достойными показателями без неприятных сюрпризов. HONOR 600 Lite не стал исключением, предложив 6,6 дюймовый AMOLED с разрешением 1.5K, частотой 120 Гц, тонкими симметричными рамками по 1,23 мм и ШИМ-частотой 3840 Гц.

По яркости производитель заявляет впечатляющие 6500 нит. При этом он уточняет, что такой показатель достигнут в лабораторных условиях и только при воспроизведении HDR-видео в полноэкранном режиме. Конечно, в реальной жизни такой яркости на всей площади экрана не достичь. Несмотря на это дисплей читаемый даже под прямыми солнечными лучами.

Есть урезанный Always-On Display, который гаснет через несколько секунд бездействия, широкие возможности для настройки экрана, функции для защиты зрения, выбор частоты обновления и т.д.

Сканер отпечатков встроен в экран. Он оптический, прижат к нижней грани, работает быстро и безошибочно распознаёт владельца в большинстве случаев.

С завода на стекле уже наклеена защитная плёнка. Правда к качеству есть вопросы, она царапается буквально от воздуха. За время теста каким-то образом посадил несколько досадных царапин в кармане. Но «дарёному коню в зубы не смотрят», поэтому и на этом спасибо.

Есть и аналог Dynamic Island. Сам вырез используется не слишком активно: в основном он «оживает» при запуске таймера, секундомера или во время воспроизведения музыки. В остальное время просто остаётся частью интерфейса и не отвлекает.

Производительность: весомый апгрейд

В линейке Lite производитель обычно старается не стоять на месте по части «железа». В этот раз внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 7100 Elite. Это крепкий бюджетник с упором на баланс мощности и энергопотребления. На российском рынке доступна одна конфигурация памяти — 8/256 ГБ. Расширить хранилище картой памяти нельзя.

В AnTuTu HONOR 600 Lite набирает около 750 тыс. баллов, что на 300 тыс. «попугаев» больше, чем было в прошлом поколении. При этом корпус даже под нагрузкой почти не греется.

В повседневной жизни смартфон ведёт себя предсказуемо: мессенджеры, соцсети, браузер с несколькими вкладками, видео, переключение между приложениями — всё работает чётко, гладко, без сюрпризов. Это не игровой аппарат, но PUBG Mobile, Call of Duty Mobile или War Thunder Mobile идут на средних или высоких настройках. Даже Genshin Impact запускается, но только на низких настройках в 40-50 FPS.

HONOR 600 Lite работает с оболочкой MagicOS 10 на базе Android 16. Интерфейс плавный, анимации аккуратные, сбоев за время использования я не встретил. Производитель обещает 6-летнюю поддержку обновлений безопасности — актуально, если планируете пользоваться смартфоном не один год.

Естественно, в 2026 году никуда без искусственного интеллекта. В 600 Lite есть фирменный раздел Honor AI, в котором представлены основные умные функции. Среди них:

Умные рекомендации — система выдаёт список рекомендуемых приложений на основе ваших привычек;

AI-кнопка — настройка многофункциональной кнопки, о которой я рассказывал ранее;

AI-воспоминания — быстрое сохранение информации на экране в специальный раздел;

Magic Portal — возможность выделить текст, изображение или скриншот и перетащить в другое приложение;

Другие AI-службы — боковая панель Magic, AI-субтитры, AI-перевод, перевод вызова в реальном времени, распознавание клонирования голоса и AI-автор.

Кроме того, в фоторедакторе есть ряд ИИ-функций для обработки снимков: AI-ластик, AI-апскейл, AI-силуэт и AI-расширение. Тут ничего нового, аналогичные функции доступны и на других смартфонах HONOR, хотя в сравнении с 400 Lite их стало больше.

Камеры: разочаровывающая стагнация

А вот камеры — это тот момент, где у меня появились вопросы. HONOR не раскрывает, какие именно сенсоры стоят внутри. Но имеющиеся характеристики указывают на то, что используется тот же «арсенал», который мы видим в Lite-моделях уже не первый год.

Например, 108-Мп основная камера и 5-Мп ультраширик были ещё в HONOR 200 Lite (обзор). Когда-то порадовал переход на 50-Мп фронталку, но затем компания снова «откатилась» к 16 Мп сенсору из HONOR 90 Lite (обзор).

Разочаровывает, что уже который год нет никакого движения вперёд. Да, основная камера хорошая. Днём она выдаёт хорошие кадры для своего класса: достойная детализация, правильные цвета, можно немного кропнуть без сильной потери качества. Но чувствуется, что многое держится именно на алгоритмах обработки.

Широкоугольный модуль — скорее «для галочки». Для общих планов или фото в помещении его хватает, но ждать высокой детализации или широкого динамического диапазона не стоит.

Камеры не стали хуже — они просто почти не изменились. Если переходить с предыдущей Lite-модели, ощутимого скачка в съёмке вы не заметите. Что касается видео, то его можно снимать только в 1080p при 30 FPS. При этом переключаться между модулями нельзя.

Итого: стоит ли покупать HONOR 600 Lite?

Глядя на HONOR 600 Lite сразу понимаешь, что производитель сделал «работу над ошибками». Некоторые спорные моменты предшественника подтянули, и это радует. Нет ощущения, что нам продают один и тот же смартфон только в другой обёртке — изменения пусть и не революционные, но осмысленные.

Но по сути, это всё тот же доступный смартфон, не лишённый компромиссов. Экран яркий и безопасный, автономность радует, корпус с металлической рамкой ощущается солиднее, чем ждёшь от этого сегмента, есть стереодинамики и удобная боковая кнопка. Камеры — обычные, а производительность закрывает все повседневные потребности, но без претензий на большее.

И самый щекотливый момент — стоимость. На старте ценник в 29 990 ₽ выглядят слишком спорно. Да, кризис памяти, но по ощущениям, психологически этому смартфону комфортнее в диапазоне до 25 000 ₽. Вот тогда он воспринимается как действительно разумная покупка без толики сомнения.