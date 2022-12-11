Xiaomi выпустила смарт-часы Watch S2

Xiaomi на презентации представила смарт-часы Watch S2. Они пришли на смену первому поколению и выпускаются в двух версиях: 42 мм (1,34-дюймовый экран) и 46 мм (1,47-дюймовый экран). Обе модели получили панель AMOLED с разрешением 466×466 пикселей и яркостью до 600 нит. Дисплея прикрыт сапфировом стеклом, а вокруг него размещается рамка из нержавеющей стали.

Как и полагается, устройство оснащается датчиками для отслеживания сна, пульса, SpO2, измерения температуры кожи, стресса, мониторинга менструальных циклов и дыхательных упражнений. На выбор доступно более 100 спортивных режимов, а для беспроводного подключения используется GPS, Bluetooth 5.2 и NFC. Есть также защита от воды с возможностью погружения на глубину до 5 метров.

Модель на 46 мм может проработать до 12 дней благодаря аккумулятору на 500 мАч. Версия на 42 мм получила батарейку на 305 мм и способна продержать автономность до 7 дней.

Цена Xiaomi Watch S2 составляет от 999 юаней и 1099 юаней за версии 42 мм и 46 мм соответственно.