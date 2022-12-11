Xiaomi выпустила мини-ПК Mini Host в стиле Mac mini

Компания Xiaomi анонсировала мини-ПК под названием Mini Host. Устройство получило компактный форм-фактор из алюминиевого сплава и позиционируется, как прямой конкурент Mac mini от Apple или Intel Nuc. Габариты ПК: 112×112×38 мм. Масса — 470 г.

Внутри ПК установлен процессор Intel Core i5-1240P со встроенной графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ ОЗУ типа DDR4 и SSD на 512 ГБ. Также есть более доступная версия без памяти и накопителя, которая позволяет докупить комплектующие на своё усмотрение. Всего можно установить до 32 ГБ ОЗУ и до 4 ТБ памяти.

Для подключения доступны USB 3.2 и USB 2.0, пара HDMI, два Thunderbolt 4, порт для сетевого кабеля 2,5G и разъём 3,5 мм. Беспроводное подключение обеспечивает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Стоимость Mini Host составляет 2799 юаней (версия без ОЗУ и SSD) и 3699 юаней за полный комплект. В продаже компьютер появится в Китае до конца декабря.