Xiaomi выпустила доступный 4K-телевизор для геймеров Redmi XT

Компания Xiaomi представила для китайского рынка серию доступных 4K-телевизоров Redmi XT. По словам производителя, модели были разработаны специально для геймеров.

В модельный ряд Redmi XT вошло три версии телевизора на 55, 65 и 75 дюймов. Корпус новинки выполнен из металла, есть поддержка разрешения 4K и кадровой частоты обновления 120 Гц. Все три модели получили технологии MEMC, VRR и Dolby Vision. Охват цветового пространства DCI-P3 составляет 94%.

Процессором выступает четырехъядерный Arm Cortex-A73 в паре с 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти соответственно. За звук отвечает четыре стереодинамика общей мощностью 25 Вт. Также есть поддержка технологии объёмного звучания Dolby Atmos.

Стоимость Redmi XT TV:

Redmi XT Gaming TV 55″ —2099 юаней (~17 900 рублей);

Redmi XT Gaming TV 65″ —2799 юаней (~23 800 рублей);

Redmi XT Gaming TV 75″ —3799 юаней (~42 600 рублей).

Продажи телевизоров серии Redmi XT Gaming TV начнутся в Китае с 24 октября.

Несколько дней назад Redmi анонсировала геймерский телевизор Gaming TV X Pro, но с более продвинутыми опциями и со стартовым ценником в $415.