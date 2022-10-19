Redmi анонсировала геймерский телевизор Gaming TV X Pro за $415

Redmi анонсировала телевизор Gaming TV X Pro, из названия которого становится понятно, что он ориентирован на геймеров. Всего доступны две версии — на 65 и 75 дюймов.

Redmi Gaming TV X Pro получил 4K панель с кадровой частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Также новинка получила технологии MEMC, VRR и AMD FreeSync Premium. Охват цветового пространства экрана DCI-P3 достигает 94%.

Процессором служит чип Arm Cortex-A73, объем оперативной памяти — 3 Гб, встроенной — 32 Гб. Телевизор подходит для консолей, ПК, а также поддерживает облачные игры.

Помимо прочего, есть порты HDMI 2.1, два HDMI 2.0, USB 2.0, порт RJ-45 и адаптер Wi-Fi.

Стоимость следующая:

Gaming TV X Pro на 65 дюймов — $415;

Gaming TV X Pro на 75 дюймов — $595.

Дата поступления в продажу пока не называется.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!