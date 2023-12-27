Xiaomi тизерит линейку POCO X6: субфлагманский процессор и доступная цена

Xiaomi готовится в скором времени представить в Индии новую линейку смартфонов POCO X6. Компания уже начала подогревать интерес к устройствам и раскрывать некоторые характеристики.

Один из смартфонов POCO X6, вероятно Pro-версия, дебютирует с восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra 2023 года, изготавливаемым по 4-нанометровому техпроцессу.

Pro-версия, судя по утечкам, является ребрендингом Redmi K70E со схожими характеристиками. В частности, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем 120 Гц, процессором Dimensity 8300 Ultra и основной камерой на 64 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS). Листинг FCC подтверждает, что X6 Pro будет поставляться в конфигурациях 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

Базовая модель POCO X6, по слухам, это переделанный Redmi Note 13 Pro с 6,67-дюймовым плоским AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, 4-нанометровым чипом Snapdragon 7s Gen 2 и тройной камерой на 65 Мп, 13 Мп и 2 Мп.

Дата официального анонса неизвестна, как и стоимость смартфонов. При этом ожидается, что цены на устройства линейки POCO X6 будут схожи с ценами на POCO X5, то есть в зависимости от конфигурации будут варьироваться от 20 до 30 тысяч рублей.