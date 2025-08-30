Обзор Tecno POVA 7 Neo: смартфон из киберпанка с аккумулятором на три дня работы

Tecno POVA 7 Neo с первого взгляда выбивается из привычного ряда смартфонов. Его дизайн будто приехал из вселенной киберпанка: строгие линии, декоративные панели, матовое покрытие с эффектом «отполированного камня» и стилизованные винты на корпусе. Вживую смартфон смотрится необычно и точно не похож на очередной «серый кирпич» из масс-маркета.

Но красивая обложка ещё не значит, что устройство окажется таким же впечатляющим в деле. Поэтому я проверил, как POVA 7 Neo ведёт себя в реальности: от дисплея и производительности до камер и батареи на 7000 мА·ч.

Характеристики Tecno POVA 7 Neo

Модель: Tecno POVA 7 Neo (LJ6)

Габариты (ШxВxТ): 76.6×168.6×9.3 мм, 214 г

Дисплей: 6.78 дюймов, IPS, 2460×1080 пикселей, 361 ppi, 120 Гц, яркость 600 Кд/м²

Процессор: MediaTek Helio G100 Ultimate

ОЗУ: 8 ГБ LPDDR4X (+8 ГБ виртуальное расширение)

Память: 256 UFS 2.2

Слот для карты памяти: отдельный, поддержка microSD, microSDHC, microSDXC

Камеры: основная — 108+2 Мп, апертура 1.89”, цифровой зум 15x, разрешение снимка 12000×9000 точек макрокамера — 2 Мп, Sony IMX856, f/2.4, поддержка AI, 3-кратный оптический зум, OIS ультраширокоугольная камера — отсутствует режимы и функции — AI Cam, документы, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, супермакро, суперночной режим видео — Full HD, HD, Ultra HD 2K разрешение видео и частота кадров — 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.), 2560×1440 (30 кадр./сек.)

Батарея: 7000 мАч, Li-Ion быстрая проводная зарядка — 45 Вт беспроводная и реверсивная зарядка — нет

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP64

ОС: HiOS 15.1 (Android 15)

Связь: Nano-SIM, LTE Cat. 5, LTE Cat. 6, USB Type-C, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 4 (802.11n), 5 (802.11ac), ИК-порт, рзъем для наушников jack 3.5 мм

NFC: есть

Поддержка OTG: есть

Датчики: акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас

Цена на момент обзора: 18 990 ₽

Комплект поставки

Зарядный блок на 45 Вт

Кабель USB-A на USB-C

Странный, но жесткий силиконовый чехол

Документация

Внешний вид и дизайн

Tecno POVA 7 Neo с первого взгляда дает понять, что он создан для тех, кто не любит скучные смартфоны. Дизайн смело можно назвать футуристичным: матовая задняя крышка, декоративные панели, стилизованные «винты» и строгие линии создают ощущение продуманного индустриального стиля. Вживую смартфон смотрится эффектно, немного напоминая Nothing Phone, но без излишней эпатажности.

Корпус выполнен из пластика, что для этой ценовой категории привычно, но материалы все равно подобраны удачно. Задняя крышка получила бархатистое матовое покрытие с эффектом «отполированного камня», так что смартфон не собирает отпечатки пальцев и выглядит дороже своей цены.

Размеры внушительные – 168,6х76,6 х9,31 мм, вес около 214 граммов. На бумаге это больше, чем у многих конкурентов, но на деле смартфон сбалансирован: чуть массивнее привычных моделей, но в руке ощущается уверенно и надежно.

Грани корпуса выполнены плоскими, но со скругленными краями, что улучшает хват и делает смартфон более удобным, чем кажется на первый взгляд. Ширина корпуса заметна – Tecno POVA 7 Neo ощущается немного шире большинства моделей, однако к этому быстро привыкаешь, особенно если пользоваться смартфоном без чехла.

Цветовые решения у модели впечатляют. Tecno предлагает три варианта: строгий космический титановый, мягкий волшебный серый и лаконичный индустриальный черный. В некоторых источниках упоминается и редкая версия «бирюзовый неон», которая обещает быть самой смелой в линейке. Плоские матовые рамки стилизованы под металл, что визуально добавляет смартфону премиальности.

На правой грани корпуса можно найти качельку управления громкости. Здесь же находится кнопка питания, в которую интегрирован сканер отпечатка пальца. Датчик работает быстро и точно: достаточно легкого касания, чтобы смартфон мгновенно разблокировался.

Отдельного внимания заслуживает лоток для карт. В Tecno решили не идти на компромиссы и оставили три полноценных слота – можно установить две nano-SIM и карту памяти microSD одновременно. В 2025 году это приятная редкость и большой плюс для тех, кому важно расширять хранилище без ограничений.

Смартфон также радует набором разъемов. Снизу – порт USB-C, 3,5-мм аудиоразъем и основной динамик. На верхней грани есть инфракрасный порт, с помощью которого можно управлять бытовой техникой, а рядом размещен второй динамик. Благодаря этому звук здесь стерео с поддержкой Dolby Atmos – громкий, объемный и чистый, что особенно приятно при просмотре фильмов или во время игр.

Кроме того, POVA 7 Neo получил базовую защиту от влаги и пыли по стандарту IP64. Смартфон не боится случайных капель или легкого дождя, хотя полноценное погружение в воду, конечно, не предусмотрено.

Дисплей

Tecno POVA 7 Neo получил большой 6,78-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+ (2460×1080) и плотностью около 396 ppi. Картинка четкая, деталей хватает даже для просмотра фильмов и игр. Экран занимает примерно 91% фронтальной панели – рамки есть, и особенно заметен нижний «подбородок», но выглядит аккуратно.

Частота обновления дисплея достигает 120 Гц, и именно это делает интерфейс смартфона таким плавным. Скроллинг ленты, анимации и даже переключение между приложениями ощущаются легкими и быстрыми. Сенсор тоже не подкачал: частота опроса достигает 240 Гц, поэтому экран реагирует на касания моментально – геймеры оценят. Плюс Tecno предусмотрела полезную мелочь: тачскрин распознает нажатия мокрыми пальцами, что пригодится под дождем или, например, после спортзала.

Качество картинки для IPS-матрицы достойное. Цвета выглядят естественно, углы обзора приличные: если смотреть прямо, изображение яркое и четкое, но при сильном наклоне экран немного теряет контрастность. Яркость, правда, средняя по меркам 2025 года – в тестах около 485 нит. Для помещений и улицы в тени этого достаточно, а вот под прямым солнцем дисплей заметно блекнет.

В настройках есть аналог Dynamic Island из iPhone. Включается в настройках через раздел Специальных функций.

Отдельно стоит отметить функцию EyeCare в настройках, которая снижает нагрузку на глаза, делая изображение мягче в темных условиях. Также есть опция адаптивной частоты обновления: смартфон сам понижает ее со 120 Гц, когда высокая плавность не нужна, что помогает экономить заряд батареи.

Производительность

Tecno POVA 7 Neo работает на проверенном временем восьмиядерном чипсете MediaTek Helio G100 Ultimate – обновленной версии популярного Helio G99. Процессор выполнен по современному 6-нм техпроцессу и построен по схеме «2+6»: два мощных ядра Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц отвечают за скорость, а шесть энергоэффективных Cortex-A55 по 2,0 ГГц экономят заряд при повседневных задачах.

За графику отвечает Mali-G57 MC2, и именно он обеспечивает работу игр и визуальных эффектов. Так или иначе, в повседневном использовании смартфон ощущается шустрым: интерфейс работает плавно, анимации не тормозят, приложения запускаются быстро.

Из интересно: оболочка Tecno POVA 7 Neo полностью стилизована под стиль смартфона.

Все версии POVA 7 Neo оснащены 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, но если надо, можно подключить функцию виртуального расширения и добавить еще до 5-8 ГБ за счет встроенного хранилища. Это удобно, если держите много приложений в фоне.

Встроенной памяти предлагается 128 ГБ или 256 ГБ стандарта UFS 2.2 – скорость чтения достигает примерно 1050 МБ/с, а записи около 845 МБ/с. Приложения устанавливаются быстро, тяжелые файлы открываются без задержек, а видео в 2K 30fps смартфон пишет уверенно, без пропусков кадров.

В AnTuTu v10 смартфон набирает около 430-435 тысяч баллов, что уверенно относит его к среднему классу. В Geekbench 6 показатели следующие: примерно 730 баллов в одноядерном тесте и 1986 баллов в многоядерном – это довольно близко к тому, что демонстрирует Helio G99, разница минимальная.

Тест / Игры Результаты и опыт использования Geekbench (Vulkan-тест) ~1300 баллов — уровень, достаточный для большинства игр на «средних» настройках PUBG Mobile Комфортный геймплей, лаги не ощущаются Call of Duty: Mobile Стабильная работа, играть можно без проблем Asphalt 9 Идёт плавно, подходит для регулярной игры

Что касается связи, здесь стоит LTE-модем Cat.13 – это значит, что смартфон в 4G-сетях разгоняется примерно до 100 Мбит/с на загрузку. Это меньше, чем у некоторых новых модемов, но для стриминга, соцсетей и игр скорости хватает с запасом.

Одна из сильных сторон Helio G100 Ultimate – стабильная работа под нагрузкой. Процессор практически не перегревается и не сбрасывает частоты даже при длительном использовании. В тестах на троттлинг падение производительности минимальное – смартфон держит стабильные результаты даже спустя полчаса активной нагрузки.

Система охлаждения здесь продумана: внутри корпуса используются тепловые трубки и графитовые пластины, которые эффективно отводят тепло от процессора. В играх корпус ощущается теплым, но не горячим, что особенно важно при долгих игровых сессиях.

Камеры

Tecno POVA 7 Neo получил тройной модуль камеры, но по факту «рабочих» сенсора здесь два. Главный герой – 108 МП (сенсор Samsung S5KHM2, f/1.8, размер ~1/1.52″), который умеет объединять пиксели 9-в-1, выдавая итоговые 12-МП снимки с повышенной детализацией. Но сказать честно, снимает камера посредственно. Для обычных снимков подойдёт, но сделать шедевры навряд ли получится.

Второй модуль – 2 МП макро. Честно говоря, особой пользы от него немного: в реальности основной сенсор справляется лучше даже при съемке крупных планов. Третье «окошко» на блоке – это вовсе не камера, а двухсекционная LED-вспышка.

Фронтальная камера – 8 МП (GalaxyCore GC08, f/2.0) с фиксированным фокусом. Интересная деталь – рядом встроена маленькая вспышка для селфи, что встречается редко и помогает фотографировать лицо даже в полной темноте.

Подводя итоги, снимки больше получаются любительскими. Но смартфон и не позиционируется как флагманское решение для фото, поэтому придираться к нему не стоит.

Оригиналы фото и видео доступны по ссылке.

Автономность

Один из главных козырей Tecno POVA 7 Neo – его огромный аккумулятор на 7000 мА*ч. Это значительно больше, чем у большинства конкурентов, и смартфон действительно чувствуется «долгожителем». В обычном режиме – звонки, мессенджеры, соцсети, немного фото, видео и игр – заряда спокойно хватает на два дня. Причём даже к концу вторых суток обычно остаётся 10-20% батареи.

Если пользоваться смартфоном экономно, можно вытянуть и три дня работы без розетки. Для наглядности: производитель заявляет до 19,4 часов воспроизведения видео, около 14,6 часов игр или 18,2 часа непрерывной навигации – и, судя по тестам, это не просто маркетинг.

В PCMark Work 3.0, который симулирует реальные сценарии использования, смартфон показал 12 часов 35 минут активного экрана на 100% яркости. Это очень крутой результат: для сравнения, у Redmi Note 14 Pro с аналогичным процессором, но батареей на 5500 мА*ч, показатель всего около 9 часов. Tecno явно хорошо поработала над оптимизацией энергопотребления.

Итого

Tecno POVA 7 Neo — это не про универсальный смартфон для всех, а про чёткий акцент на автономность, дизайн и игры. Он огромный, тяжёлый, с IPS-экраном, который на солнце теряет яркость, и с камерами, которые в реальности работают «на троечку». Но при этом смартфон берёт другим: батарея в 7000 мА·ч живёт два-три дня, Helio G100 Ultimate уверенно тянет популярные игры, а внешний вид моментально выделяет его из толпы.

POVA 7 Neo идеально подойдёт подросткам и студентам, которым важно выделяться за счёт необычного дизайна, подчеркнуть свою любовь к играм и при этом иметь устройство, способное выдержать долгие игровые сессии и активное использование.

Берём, если нужны долгожитель, игровая плавность и необычный дизайн. Пропускаем, если на первом месте — камеры или компактность.