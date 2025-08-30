Обзор Tecno POVA 7 Neo: смартфон из киберпанка с аккумулятором на три дня работы | The GEEK
The GEEK :: Обзоры :: Обзор Tecno POVA 7 Neo: смартфон из киберпанка с аккумулятором на три дня работы
Обзоры

Обзор Tecno POVA 7 Neo: смартфон из киберпанка с аккумулятором на три дня работы

Смартфон «для всех», а для тех, кто выбирает игры, автономность и необычный стиль.

Ник Денвер сегодня в 00:10

Tecno POVA 7 Neo с первого взгляда выбивается из привычного ряда смартфонов. Его дизайн будто приехал из вселенной киберпанка: строгие линии, декоративные панели, матовое покрытие с эффектом «отполированного камня» и стилизованные винты на корпусе. Вживую смартфон смотрится необычно и точно не похож на очередной «серый кирпич» из масс-маркета.

Но красивая обложка ещё не значит, что устройство окажется таким же впечатляющим в деле. Поэтому я проверил, как POVA 7 Neo ведёт себя в реальности: от дисплея и производительности до камер и батареи на 7000 мА·ч.

Характеристики Tecno POVA 7 Neo

  • Модель: Tecno POVA 7 Neo (LJ6)
  • Габариты (ШxВxТ): 76.6×168.6×9.3 мм, 214 г
  • Дисплей: 6.78 дюймов, IPS, 2460×1080 пикселей, 361 ppi, 120 Гц, яркость 600 Кд/м²
  • Процессор: MediaTek Helio G100 Ultimate
  • ОЗУ: 8 ГБ LPDDR4X (+8 ГБ виртуальное расширение)
  • Память: 256 UFS 2.2
  • Слот для карты памяти: отдельный, поддержка microSD, microSDHC, microSDXC
  • Камеры:
    • основная — 108+2 Мп, апертура 1.89”, цифровой зум 15x, разрешение снимка 12000×9000 точек
    • макрокамера — 2 Мп, Sony IMX856, f/2.4, поддержка AI, 3-кратный оптический зум, OIS
    • ультраширокоугольная камера — отсутствует
    • режимы и функции —  AI Cam, документы, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, супермакро, суперночной режим
    • видео — Full HD, HD, Ultra HD 2K
    • разрешение видео и частота кадров — 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.), 2560×1440 (30 кадр./сек.)
  • Батарея: 7000 мАч, Li-Ion
    • быстрая проводная зарядка — 45 Вт
    • беспроводная и реверсивная зарядка — нет
  • Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу
  • Защита от воды и пыли: IP64
  • ОС: HiOS 15.1 (Android 15)
  • Связь: Nano-SIM, LTE Cat. 5, LTE Cat. 6, USB Type-C, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 4 (802.11n), 5 (802.11ac), ИК-порт, рзъем для наушников jack 3.5 мм
  • NFC: есть
  • Поддержка OTG: есть
  • Датчики: акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас
  • Цена на момент обзора: 18 990 ₽

Комплект поставки

  • Зарядный блок на 45 Вт
  • Кабель USB-A на USB-C
  • Странный, но жесткий силиконовый чехол
  • Документация

Внешний вид и дизайн

Tecno POVA 7 Neo с первого взгляда дает понять, что он создан для тех, кто не любит скучные смартфоны. Дизайн смело можно назвать футуристичным: матовая задняя крышка, декоративные панели, стилизованные «винты» и строгие линии создают ощущение продуманного индустриального стиля. Вживую смартфон смотрится эффектно, немного напоминая Nothing Phone, но без излишней эпатажности.

Обзор Tecno POVA 7 Neo

Корпус выполнен из пластика, что для этой ценовой категории привычно, но материалы все равно подобраны удачно. Задняя крышка получила бархатистое матовое покрытие с эффектом «отполированного камня», так что смартфон не собирает отпечатки пальцев и выглядит дороже своей цены.

Размеры внушительные – 168,6х76,6 х9,31 мм, вес около 214 граммов. На бумаге это больше, чем у многих конкурентов, но на деле смартфон сбалансирован: чуть массивнее привычных моделей, но в руке ощущается уверенно и надежно.

Грани корпуса выполнены плоскими, но со скругленными краями, что улучшает хват и делает смартфон более удобным, чем кажется на первый взгляд. Ширина корпуса заметна – Tecno POVA 7 Neo ощущается немного шире большинства моделей, однако к этому быстро привыкаешь, особенно если пользоваться смартфоном без чехла.

Обзор Tecno POVA 7 Neo

Цветовые решения у модели впечатляют. Tecno предлагает три варианта: строгий космический титановый, мягкий волшебный серый и лаконичный индустриальный черный. В некоторых источниках упоминается и редкая версия «бирюзовый неон», которая обещает быть самой смелой в линейке. Плоские матовые рамки стилизованы под металл, что визуально добавляет смартфону премиальности.

На правой грани корпуса можно найти качельку управления громкости. Здесь же находится кнопка питания, в которую интегрирован сканер отпечатка пальца. Датчик работает быстро и точно: достаточно легкого касания, чтобы смартфон мгновенно разблокировался.

Обзор Tecno POVA 7 Neo
Обзор Tecno POVA 7 Neo

Отдельного внимания заслуживает лоток для карт. В Tecno решили не идти на компромиссы и оставили три полноценных слота – можно установить две nano-SIM и карту памяти microSD одновременно. В 2025 году это приятная редкость и большой плюс для тех, кому важно расширять хранилище без ограничений.

Обзор Tecno POVA 7 Neo

Смартфон также радует набором разъемов. Снизу – порт USB-C, 3,5-мм аудиоразъем и основной динамик. На верхней грани есть инфракрасный порт, с помощью которого можно управлять бытовой техникой, а рядом размещен второй динамик. Благодаря этому звук здесь стерео с поддержкой Dolby Atmos – громкий, объемный и чистый, что особенно приятно при просмотре фильмов или во время игр.

Кроме того, POVA 7 Neo получил базовую защиту от влаги и пыли по стандарту IP64. Смартфон не боится случайных капель или легкого дождя, хотя полноценное погружение в воду, конечно, не предусмотрено.

Дисплей

Tecno POVA 7 Neo получил большой 6,78-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+ (2460×1080) и плотностью около 396 ppi. Картинка четкая, деталей хватает даже для просмотра фильмов и игр. Экран занимает примерно 91% фронтальной панели – рамки есть, и особенно заметен нижний «подбородок», но выглядит аккуратно.

Обзор Tecno POVA 7 Neo

Частота обновления дисплея достигает 120 Гц, и именно это делает интерфейс смартфона таким плавным. Скроллинг ленты, анимации и даже переключение между приложениями ощущаются легкими и быстрыми. Сенсор тоже не подкачал: частота опроса достигает 240 Гц, поэтому экран реагирует на касания моментально – геймеры оценят. Плюс Tecno предусмотрела полезную мелочь: тачскрин распознает нажатия мокрыми пальцами, что пригодится под дождем или, например, после спортзала.

Обзор Tecno POVA 7 Neo

Качество картинки для IPS-матрицы достойное. Цвета выглядят естественно, углы обзора приличные: если смотреть прямо, изображение яркое и четкое, но при сильном наклоне экран немного теряет контрастность. Яркость, правда, средняя по меркам 2025 года – в тестах около 485 нит. Для помещений и улицы в тени этого достаточно, а вот под прямым солнцем дисплей заметно блекнет.

Обзор Tecno POVA 7 Neo
В настройках есть аналог Dynamic Island из iPhone. Включается в настройках через раздел Специальных функций.

Отдельно стоит отметить функцию EyeCare в настройках, которая снижает нагрузку на глаза, делая изображение мягче в темных условиях. Также есть опция адаптивной частоты обновления: смартфон сам понижает ее со 120 Гц, когда высокая плавность не нужна, что помогает экономить заряд батареи.

Производительность

Tecno POVA 7 Neo работает на проверенном временем восьмиядерном чипсете MediaTek Helio G100 Ultimate – обновленной версии популярного Helio G99. Процессор выполнен по современному 6-нм техпроцессу и построен по схеме «2+6»: два мощных ядра Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц отвечают за скорость, а шесть энергоэффективных Cortex-A55 по 2,0 ГГц экономят заряд при повседневных задачах.

За графику отвечает Mali-G57 MC2, и именно он обеспечивает работу игр и визуальных эффектов. Так или иначе, в повседневном использовании смартфон ощущается шустрым: интерфейс работает плавно, анимации не тормозят, приложения запускаются быстро.

Обзор Tecno POVA 7 Neo
Из интересно: оболочка Tecno POVA 7 Neo полностью стилизована под стиль смартфона.

Все версии POVA 7 Neo оснащены 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, но если надо, можно подключить функцию виртуального расширения и добавить еще до 5-8 ГБ за счет встроенного хранилища. Это удобно, если держите много приложений в фоне.

Обзор Tecno POVA 7 Neo

Встроенной памяти предлагается 128 ГБ или 256 ГБ стандарта UFS 2.2 – скорость чтения достигает примерно 1050 МБ/с, а записи около 845 МБ/с. Приложения устанавливаются быстро, тяжелые файлы открываются без задержек, а видео в 2K 30fps смартфон пишет уверенно, без пропусков кадров.

В AnTuTu v10 смартфон набирает около 430-435 тысяч баллов, что уверенно относит его к среднему классу. В Geekbench 6 показатели следующие: примерно 730 баллов в одноядерном тесте и 1986 баллов в многоядерном – это довольно близко к тому, что демонстрирует Helio G99, разница минимальная.

Тест / ИгрыРезультаты и опыт использования
Geekbench (Vulkan-тест)~1300 баллов — уровень, достаточный для большинства игр на «средних» настройках
PUBG MobileКомфортный геймплей, лаги не ощущаются
Call of Duty: MobileСтабильная работа, играть можно без проблем
Asphalt 9Идёт плавно, подходит для регулярной игры

Что касается связи, здесь стоит LTE-модем Cat.13 – это значит, что смартфон в 4G-сетях разгоняется примерно до 100 Мбит/с на загрузку. Это меньше, чем у некоторых новых модемов, но для стриминга, соцсетей и игр скорости хватает с запасом.

Одна из сильных сторон Helio G100 Ultimate – стабильная работа под нагрузкой. Процессор практически не перегревается и не сбрасывает частоты даже при длительном использовании. В тестах на троттлинг падение производительности минимальное – смартфон держит стабильные результаты даже спустя полчаса активной нагрузки.

Система охлаждения здесь продумана: внутри корпуса используются тепловые трубки и графитовые пластины, которые эффективно отводят тепло от процессора. В играх корпус ощущается теплым, но не горячим, что особенно важно при долгих игровых сессиях.

Камеры

Tecno POVA 7 Neo получил тройной модуль камеры, но по факту «рабочих» сенсора здесь два. Главный герой – 108 МП (сенсор Samsung S5KHM2, f/1.8, размер ~1/1.52″), который умеет объединять пиксели 9-в-1, выдавая итоговые 12-МП снимки с повышенной детализацией. Но сказать честно, снимает камера посредственно. Для обычных снимков подойдёт, но сделать шедевры навряд ли получится.

Обзор Tecno POVA 7 Neo
Обзор Tecno POVA 7 Neo
Обзор Tecno POVA 7 Neo
Обзор Tecno POVA 7 Neo

Второй модуль – 2 МП макро. Честно говоря, особой пользы от него немного: в реальности основной сенсор справляется лучше даже при съемке крупных планов. Третье «окошко» на блоке – это вовсе не камера, а двухсекционная LED-вспышка.

Обзор Tecno POVA 7 Neo
Обзор Tecno POVA 7 Neo

Фронтальная камера – 8 МП (GalaxyCore GC08, f/2.0) с фиксированным фокусом. Интересная деталь – рядом встроена маленькая вспышка для селфи, что встречается редко и помогает фотографировать лицо даже в полной темноте.

Подводя итоги, снимки больше получаются любительскими. Но смартфон и не позиционируется как флагманское решение для фото, поэтому придираться к нему не стоит.

Автономность

Один из главных козырей Tecno POVA 7 Neo – его огромный аккумулятор на 7000 мА*ч. Это значительно больше, чем у большинства конкурентов, и смартфон действительно чувствуется «долгожителем». В обычном режиме – звонки, мессенджеры, соцсети, немного фото, видео и игр – заряда спокойно хватает на два дня. Причём даже к концу вторых суток обычно остаётся 10-20% батареи.

Обзор Tecno POVA 7 Neo

Если пользоваться смартфоном экономно, можно вытянуть и три дня работы без розетки. Для наглядности: производитель заявляет до 19,4 часов воспроизведения видео, около 14,6 часов игр или 18,2 часа непрерывной навигации – и, судя по тестам, это не просто маркетинг.

В PCMark Work 3.0, который симулирует реальные сценарии использования, смартфон показал 12 часов 35 минут активного экрана на 100% яркости. Это очень крутой результат: для сравнения, у Redmi Note 14 Pro с аналогичным процессором, но батареей на 5500 мА*ч, показатель всего около 9 часов. Tecno явно хорошо поработала над оптимизацией энергопотребления.

Итого

Обзор Tecno POVA 7 Neo

Tecno POVA 7 Neo — это не про универсальный смартфон для всех, а про чёткий акцент на автономность, дизайн и игры. Он огромный, тяжёлый, с IPS-экраном, который на солнце теряет яркость, и с камерами, которые в реальности работают «на троечку». Но при этом смартфон берёт другим: батарея в 7000 мА·ч живёт два-три дня, Helio G100 Ultimate уверенно тянет популярные игры, а внешний вид моментально выделяет его из толпы.

POVA 7 Neo идеально подойдёт подросткам и студентам, которым важно выделяться за счёт необычного дизайна, подчеркнуть свою любовь к играм и при этом иметь устройство, способное выдержать долгие игровые сессии и активное использование.

Берём, если нужны долгожитель, игровая плавность и необычный дизайн. Пропускаем, если на первом месте — камеры или компактность.

Плюсы

  • Огромная батарея на 7000 мА·ч (2–3 дня работы без розетки)
  • Производительный Helio G100 Ultimate + 120 Гц экран (игры идут стабильно)
  • Необычный киберпанковский дизайн, который выделяется на фоне
  • Полезные мелочи: NFC, ИК-порт, 3,5 мм аудиоразъём
  • Адекватная цена

Недостатки

  • Камеры откровенно средние
  • IPS-экран не дотягивает по яркости на солнце

