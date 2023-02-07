Доступные Poco X5 и X5 Pro начнут продавать в России уже в 9 февраля

Представленные вчера Poco X5 и Poco X5 Pro уже появились на российском сайте. Старт продаж на новинки откроют уже 9 февраля.

Первым покупателям обещают скидки, которые будут действовать до 12 февраля. Стоимость в зависимости от версии следующая:

Poco X5 (6/128 Гб) — 19 990 рублей, позже — 22 990 рублей;

Poco X5 (8/256 Гб) — 22 990 рублей, позже — 25 990 рублей;

Poco X5 Pro (6/128 Гб) — 24 990 рублей, позже — 28 990 рублей;

Poco X5 Pro (8/256 Гб) — 27 990 рублей, позже — 31 990 рублей.

В серию Poco X входят смартфоны из среднего ценового сегмента, но с экранами с поддержкой высокой частоты обновления. Из главных обновлений в этом году — процессор Snapdragon 778G – 6-нм чип (TSMC) с флагманским графическим чипом Adreno 642L. Он намного быстрее, чем Snapdragon 695, на котором работал предыдущий X4 Pro.