Xiaomi рассказала о «начинке» серии Xiaomi 13 в комментариях на Weibo

Компания Xiaomi не успела выпустить первый смартфон на базе флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 2 (первым был Vivo X90 Pro+), однако при этом китайский гигант всё же поведал кое-что о семействе Xiaomi 13 (14).

Менеджер по продукции Xiaomi Сиси Лао Вей (Cici Lao Wei) рассказала в комментариях в Weibo об аппаратной составляющей новой серии. Как оказалось, будет две модели — базовая и Pro. Они получат процессоры Snapdragon 8 Gen 2, выделенный чип обработки изображений, оперативную память LPDDR5X и постоянную UFS 4.0. При этом устройства будут защищены от воды по стандарту IP68 и получат корпуса из керамики.

Обещана «впечатляющая» автономность и оболочка MIUI 14. Пока неясно, какие различия будут между версиями. Не исключено, что «Прошка» будет иметь более ёмкий аккумулятор или более продвинутые камеры.