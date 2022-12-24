Xiaomi представит 27 декабря несколько устройств Redmi

Буквально в начале месяца Xiaomi провела масштабную презентацию с анонсом флагманских устройств. Теперь на очереди презентация Redmi.

Благодаря официальным тизерам стало известно, что 27 декабря будут показаны: смартфон Note 12 Pro Extreme ​​Edition, смарт-часы Redmi Watch 3, фитнес-браслет Redmi Band 2 и наушники Redmi Buds 4 Lite.

Смартфон получит OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G+. Разрешение основной камеры составит 108 Мп.

Умные часы Redmi Watch 3 будут оснащаться 1,75-дюймовым дисплеем OLED с плотностью пикселей 344 ppi и яркостью 600 нит.

Характеристики других устройств пока неизвестны.