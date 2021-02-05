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Новости

Xiaomi представила первый концепт смартфона с четырехгранным экраном-водопадом

Xiaomi официально представила свой первый концепт смартфона с четырехгранным экраном-водопадом. Изогнутая на 88° конструкция экрана позволит визуальным интерфейсам течь по поверхности телефона, как вода. Почти вся рамка смартфона покрыта дисплеем, а на его корпусе нет портов и кнопок, что предлагает пользователям футуристичный цельный дизайн.

Инженеры Xiaomi постарались сделать устройство максимально простым и приблизить форм-фактор “только экран” более реалистичным к жизни.

Революционный дизайн гарантирует, что почти все стороны телефона закрыты дисплеем. Благодаря 46 запатентованным технологиям собственной разработки, физические порты и кнопки могут воспроизводить их функции с помощью более элегантных альтернатив.

Выход подобного смартфона остаётся неизвестным.

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Источник:
Xiaomi
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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