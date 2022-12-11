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Xiaomi представила MIUI 14

Компания Xiaomi в рамках своей масштабной презентации в Китае представила новую оболочку MIUI 14.

По словам компании, система стала более быстрой и «лёгкой». Что нового появилось в MIUI 14:

  • Повысилась скорость;
  • Появился очень плавный скроллинг;
  • Приложения во время работы расходуют меньше энергии;
  • Оболочка занимает меньше места в памяти;
  • Минимум приложений, которые нельзя удалить;
  • Опция для архивации редкоиспользуемых приложений;
  • Богатые возможности по настройке внешнего вида;
  • Большие иконки (есть четыре размера для каждой иконки);
  • Тамагочи на главном экране;
  • Опция распознавания текста и автосубтитров в устройстве;
  • Повышена скорость обнаружения наушников и к Smart TV ;
  • Планшет можно использовать в роли дополнительного экрана для ноутбука или дублировать изображение с дисплея;
  • Семейное облако с общими фотоальбомами, гибкой настройкой разрешений для устройств детей и обменом информацией о состоянии здоровья.

С января 2023 года MIUI 14 будет доступна в Китае для следующих устройств:

  • Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12S, 12S Pro, 12S Ultra; Xiaomi MIX Fold 2;
  • Redmi K50, Redmi K50 Pro, K50 Extreme Edition, K50 Gaming Edition

С апреля обновление «прилетит» на Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G, Pad 5 Pro 12.4 и Redmi Pad.

Европейский релиз, скорее всего, состоится ближе к весне 2023 года. 

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Источник:
The GEEK

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