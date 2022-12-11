Xiaomi представила MIUI 14

Компания Xiaomi в рамках своей масштабной презентации в Китае представила новую оболочку MIUI 14.

По словам компании, система стала более быстрой и «лёгкой». Что нового появилось в MIUI 14:

Повысилась скорость;

Появился очень плавный скроллинг;

Приложения во время работы расходуют меньше энергии;

Оболочка занимает меньше места в памяти;

Минимум приложений, которые нельзя удалить;

Опция для архивации редкоиспользуемых приложений;

Богатые возможности по настройке внешнего вида;

Большие иконки (есть четыре размера для каждой иконки);

Тамагочи на главном экране;

Опция распознавания текста и автосубтитров в устройстве;

Повышена скорость обнаружения наушников и к Smart TV ;

Планшет можно использовать в роли дополнительного экрана для ноутбука или дублировать изображение с дисплея;

Семейное облако с общими фотоальбомами, гибкой настройкой разрешений для устройств детей и обменом информацией о состоянии здоровья.

С января 2023 года MIUI 14 будет доступна в Китае для следующих устройств:

Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12S, 12S Pro, 12S Ultra; Xiaomi MIX Fold 2;

Redmi K50, Redmi K50 Pro, K50 Extreme Edition, K50 Gaming Edition

С апреля обновление «прилетит» на Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G, Pad 5 Pro 12.4 и Redmi Pad.

Европейский релиз, скорее всего, состоится ближе к весне 2023 года.