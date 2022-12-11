Xiaomi представила MIUI 14

Компания Xiaomi в рамках своей масштабной презентации в Китае представила новую оболочку MIUI 14.
По словам компании, система стала более быстрой и «лёгкой». Что нового появилось в MIUI 14:
- Повысилась скорость;
- Появился очень плавный скроллинг;
- Приложения во время работы расходуют меньше энергии;
- Оболочка занимает меньше места в памяти;
- Минимум приложений, которые нельзя удалить;
- Опция для архивации редкоиспользуемых приложений;
- Богатые возможности по настройке внешнего вида;
- Большие иконки (есть четыре размера для каждой иконки);
- Тамагочи на главном экране;
- Опция распознавания текста и автосубтитров в устройстве;
- Повышена скорость обнаружения наушников и к Smart TV ;
- Планшет можно использовать в роли дополнительного экрана для ноутбука или дублировать изображение с дисплея;
- Семейное облако с общими фотоальбомами, гибкой настройкой разрешений для устройств детей и обменом информацией о состоянии здоровья.
С января 2023 года MIUI 14 будет доступна в Китае для следующих устройств:
- Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12S, 12S Pro, 12S Ultra; Xiaomi MIX Fold 2;
- Redmi K50, Redmi K50 Pro, K50 Extreme Edition, K50 Gaming Edition
С апреля обновление «прилетит» на Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G, Pad 5 Pro 12.4 и Redmi Pad.
Европейский релиз, скорее всего, состоится ближе к весне 2023 года.
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