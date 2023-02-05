Стало известно когда MIUI 14 выйдет на Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite

Xiaomi объявила о сроках выпуска обновления MIUI 14 для серии смартфонов Mi 10. По информации, смартфоны Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite будут получать обновление в апреле этого года, в первую очередь в Китае. Однако, пока не ясно, когда это обновление станет доступно на глобальном рынке.

Компания Xiaomi уже запустила развертывание стабильной версии MIUI 14 для Xiaomi 12 по всему миру. Также компания представила список второй волны устройств, которые будут обновлены, в том числе смартфоны серии Redmi Note.