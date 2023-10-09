Xiaomi откажется от оболочки MIUI в пользу новой прошивки MiOS

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station заявил, что Xiaomi планирует отказаться от оболочки MIUI, которую заменит новым лаунчером.

По словам информатора, MIUI 14 станет последней версией оболочки, её заменят на MiOS, которая дебютирует вместе со смартфонами Xiaomi 14 серии. Кроме этого, в ноябре прошлого года Xiaomi зарегистрировала доменное имя mios.cn, что напрямую намекает на название новой операционной системы компании.

Стоит отметить, что ранее Xiaomi упоминала о новых функциях MIUI 15 для смартфона Redmi K60 Extreme Edition. Насколько эта информация верна, узнаем совсем скоро, анонс флагманской линейки Xiaomi 14 ожидается в конце этого месяца или в начале следующего.