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Xiaomi анонсировала список смартфонов, которые получат MIUI 14 в 2023 году: Xiaomi Mi 10, Redmi Note 8 и более старые модели в списке

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Вадим Майков сегодня в 22:51

Компания Xiaomi объявила о том, что во втором квартале 2023 года MIUI 14 будет доступна для ряда устройств Xiaomi и Redmi.

В списке упоминаются относительно старые модели смартфонов, включая серию Xiaomi Mi 10, а также несколько телефонов Redmi Note 9, Redmi Note 8 (2021) и два планшета.

Кроме того, суббренд Poco также опубликовал свой список устройств, которые будут поддерживать MIUI 14 во втором квартале 2023 года. В список входят Poco F2 Pro, Poco F3, Poco F4 и другие телефоны.

Важно отметить, что оба списка актуальны для глобальных версий устройств. Новая версия MIUI улучшает производительность, изменяет интерфейс и приносит новые функции, такие как расширенный режим затемнения и улучшенный режим игры.

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Источник:
Xiaomi

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