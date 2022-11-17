Xiaomi представила логотип MIUI 14

Xiaomi официально анонсировала новую версию своей мобильной ОС — MIUI 14. Сообщение об этом появилось на форуме Xiaomi Community.

Как заявляет руководитель подразделения MIUI Джин Фан, они поставили перед командой задачу «сделать самую быструю, плавную и лёгкую мобильную операционную систему».

Более того, вместе со всем этим был представлен официальный логотип MIUI 14.

Технические особенности и фирменные функции, остаются в секрете. Но уже известно, что новая MIUI 14 будет работать на Android 13.