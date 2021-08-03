Xiaomi представила два ноутбука RedmiBook

Сегодня представители Xiaomi в Индии представили два новых ноутбука. Это модели RedmiBook Pro и RedmiBook e-Learning Edition. Общим у новинок являются 15,6-дюймовые дисплеи с одинаковым разрешением – 1920×1080 пикселей. Также выделим наличие пары динамиков мощностью 2 Вт, поддерживающих технологию DTS. Есть и веб-камеры с неплохим разрешением 720p. Оба устройства облачены в корпус из поликарбоната, с прослойками металла.

Причем вес ноутбуков идентичен — оба имеют массу в 1,8 кг и толщину, едва не дотягивающую до 20 мм. Сенсорные панели большие, а клавиатура имеет ход клавишей около 1,5 мм. Обе модели ноутбуков сейчас работают на Windows 10, но имеют возможность обновиться до 11 версии. В комплекте поставки идет и полная версия Microsoft Office Home & Student. Автономность устройств оценивается в 10 часов, а в качестве зарядного устройства выступает блок на 65 Вт, что соответствует заряду в 50% от номинальной емкости всего за 30 минут.

Теперь поговорим об особенностях каждой модели. Вариант RedmiBook Pro в качестве процессора использует модель Intel Core i5-11300H Tiger Lake 11-го поколения. Этот вариант имеет встроенную графику Intel Iris Xe. А вот RedmiBook e-Learning Edition имеет процессор Intel Core i3-1115G4 Tiger Lake того же 11-го поколения. Оба устройства в базовой комплектации имеют 8 ГБ ОЗУ DDR4. В версии PRO имеется ssd на 512 ГБ. Модель RedmiBook Pro оценена в 673 доллара, RedmiBook e-Learning Edition стоит 565 и 605 долларов с объемом внутреннего накопителя на 256 и 512 ГБ соответственно.