Xiaomi покажет на MWC 2023 робота-гуманоида CyberOne и робособаку CyberDog

На MWC 2023 компания Xiaomi представит своих четырехногого робота-собаку CyberDog и гуманоидного робота CyberOne. Хотя эти роботы не новы, так как CyberDog дебютировал в 2021 году, а CyberOne — в предыдущем году, возможно, они скоро появятся на международном рынке.

Гуманоидный робот CyberOne оснащен модулем глубинного зрения Mi-Sense и комбинирован с алгоритмом взаимодействия AI, обеспечивающим ему способность воспринимать 3D-пространство и распознавать людей, жесты и выражения. CyberOne может распознавать 85 типов окружающих звуков и 45 классификаций человеческих эмоций благодаря саморазработанному движку распознавания среды и эмоций MiAI. Его процессорные блоки, в сочетании с изогнутым OLED-модулем, позволяют отображать информацию в режиме реального времени.

Четырехногий робот Cyberdog, работающий на платформе NVIDIA Jetson Xavier NX и оснащенный 11 встроенными датчиками, значительно меньше решения от Boston Dynamics и стоит около 1 540 долларов. Во время его запуска CyberDog мог управляться тремя способами — через мобильное приложение, голосовое управление и пультом дистанционного управления. При этом только несколько телефонов Xiaomi, включая Redmi K40 Gaming Edition, Redmi K40, Redmi K30 5G, Redmi 10X Pro, Redmi 10X и Mi MIX 2S, поддерживали робота. Xiaomi заявила, что в будущем будут добавлены совместимые устройства.

Xiaomi планирует выпустить 1 000 таких роботов. Важно отметить, что ограниченная функциональность и доступность этих роботов указывают на то, что компания еще не пытается поместить Cyberdog или CyberOne в каждый дом. Скорее, фокус Xiaomi на том, чтобы создавать аппаратное обеспечение для платформы NVIDIA, обеспечивая доступный способ для изучения программирования и создания новых прототипов.