Xiaomi выпустила кибер-собаку CyberDog

Xiaomi представила своего нового четвероногого робота CyberDog. Запуск CyberDog – это кульминация инженерного мастерства Xiaomi, воплощенная в роботе-компаньоне с открытым исходным кодом, на который впоследствии могут опираться разработчики.

CyberDog – это первая попытка Xiaomi создать четвероногого робота для сообщества и разработчиков открытого ПО по всему миру. Энтузиасты робототехники, заинтересованные в CyberDog, смогут соревноваться или совместно творить с другими единомышленниками и поклонниками Xiaomi, вместе способствуя развитию потенциала четвероногих роботов.

CyberDog откалиброван с помощью серводвигателей собственной разработки Xiaomi, которые обеспечивают высокую скорость, маневренность и широкий диапазон движений. Благодаря максимальному крутящему моменту и скорости вращения до 32 Н·м/220 об/мин.

Робот может выполнять ряд высокоскоростных движений до 3,2 м/с и сложных действий, таких как сальто назад.

В основе CyberDog лежит платформа NVIDIA Jetson Xavier NX, высокоинтеллектуальный суперкомпьютер с ИИ для встраиваемых и периферийных систем, который включает 384 ядра CUDA, 48 тензорных ядер, 6 процессоров Carmel ARM и 2 механизма ускорения обучения. Для своих пользователей CyberDog без проблем обрабатывает массивные данные, полученные благодаря его сенсорной системе.

Для полного моделирования биологических организмов CyberDog оснащен 11 высокоточными датчиками, которые обеспечивают мгновенную обратную связь для управления его движениями. Сюда входят сенсорные и ультразвуковые датчики, камеры, модули GPS и многое другое – все это дает CyberDog расширенные возможности для обнаружения, анализа и взаимодействия с окружающей средой.

Благодаря технологии формирования изображений, разработанной Xiaomi, CyberDog имеет расширенные возможности для восприятия окружающей среды. Робот поставляется со встроенным набором датчиков-видеокамер, включая интерактивные камеры с искусственным интеллектом, бинокулярные сверхширокоугольные камеры «рыбий глаз» и модуль глубины Intel RealSense D450. CyberDog можно также обучать с помощью алгоритма компьютерного зрения.

На основе этой системы видеодатчиков построены: автономное отслеживание предметов, SLAM, устранение препятствий и навигация в сантиметровом масштабе.

В сочетании с функцией отслеживания положения человека и распознавания лиц CyberDog может следовать за своим владельцем, обходя препятствия.

Чтобы сделать робота еще более похожим на домашних животных, пользователи могут использовать голосовых помощников для управления CyberDog, задав определенное слово для пробуждения, или просто использовать прилагаемое к нему приложение для пульта дистанционного управления и смартфона.

Также робот имеет большое количество внешних интерфейсов, которые включают 3 порта Type-C и порт HDMI, поэтому разработчики могут свободно исследовать и интегрировать широкий спектр инновационных и творческих аппаратных надстроек или программных систем, будь то поисковый луч, панорамная камера, камера движения, лазерный локатор LiDAR и многое другое.