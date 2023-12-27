Xiaomi показала новый логотип HyperOS, которая заменит MIUI

На прошлой неделе Xiaomi официально простилась с MIUI в прощальном видео, а сегодня генеральный директор и основатель компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) показал новый логотип операционной системы HyperOS.

По словам Цзюня, логотип ОС «Это галактика точек, кружащихся вместе, подобно идеям связывающих нас в нашей цифровой вселенной. Люди и устройства в точечной матрице свободно перемещаются и легко соединяются в нашем мире HyperOS, как звезды в реальной вселенной».

Операционная система HyperOS создавалась для экосистемы Xiaomi в которой девайсы компании смогут быстро обмениваться данными от устройств интернет-вещей до автомобилей и задействовать ресурсы других гаджетов для решения различных задач. Подробнее о HyperOS можно почитать в этом материале.

Напомним, недавно Xiaomi опубликовала глобальный список устройств, которые обновятся до HyperOS в первом квартале 2024 года, а также стал известен большой перечень претендентов на получение новой ОС до середины 2024 года.