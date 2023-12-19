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Официально: глобальный список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS в первом квартале 2024 года

Сегодня Xiaomi на своей страничке в X опубликовала глобальный список смартфонов и планшетов, которые получат операционную систему HyperOS в первом квартале 2024 года.

Согласно официальному списку, в первую волну обновлений на глобальном рынке войдут следующие устройства:

  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Redmi Note 12
  • Redmi Note 12S
  • Xiaomi Pad 6

Помимо этого, Xiaomi заявила, что в ближайшее время опубликует глобальный список устройств, которые получат HyperOS во второй волне обновлений.

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Источник:
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