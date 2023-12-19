Официально: глобальный список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS в первом квартале 2024 года

Сегодня Xiaomi на своей страничке в X опубликовала глобальный список смартфонов и планшетов, которые получат операционную систему HyperOS в первом квартале 2024 года.
Согласно официальному списку, в первую волну обновлений на глобальном рынке войдут следующие устройства:
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12S
- Xiaomi Pad 6
Помимо этого, Xiaomi заявила, что в ближайшее время опубликует глобальный список устройств, которые получат HyperOS во второй волне обновлений.