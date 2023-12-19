Официально: глобальный список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS в первом квартале 2024 года

Сегодня Xiaomi на своей страничке в X опубликовала глобальный список смартфонов и планшетов, которые получат операционную систему HyperOS в первом квартале 2024 года.

Согласно официальному списку, в первую волну обновлений на глобальном рынке войдут следующие устройства:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Redmi Note 12

Redmi Note 12S

Xiaomi Pad 6

Помимо этого, Xiaomi заявила, что в ближайшее время опубликует глобальный список устройств, которые получат HyperOS во второй волне обновлений.