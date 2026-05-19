Sony выпустила премиальные WH-1000X The ColleXion дороже WH-1000XM6 | The GEEK
Новости

Sony выпустила премиальные WH-1000X The ColleXion дороже WH-1000XM6

Модель получила более дорогие материалы, процессоры QN3 и V3, 12 микрофонов для ANC и цену $649.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 23:02
Sony выпустила премиальные WH-1000X The ColleXion дороже WH-1000XM6

Sony выпустила WH-1000X The ColleXion, премиальную версию флагманских наушников серии 1000X. Модель приурочена к 10-летию линейки, которая началась с MDR-1000X в 2016 году.

Новинка стоит выше WH-1000XM6 и делает ставку не на радикально новые функции, а на материалы, комфорт и улучшенную настройку звука. В конструкции используются синтетическая кожа вокруг чашек, увеличенные амбушюры, более широкое оголовье и акценты из нержавеющей стали.

Sony сохранила 30-мм драйверы, но заявляет о новой конструкции soft-edge для более глубокого баса и объёмного звучания. Внутри также используется утолщённая медная подложка на плате, которая должна улучшить детализацию и сцену.

За шумоподавление отвечают процессор QN3, новый чип V3 и система из 12 микрофонов. Также появились режимы 360 Upmix для фильмов, игр и музыки, а технология DSEE Ultimate AI отвечает за улучшение сжатого аудио.

Автономность составляет до 24 часов с включённым шумоподавлением и до 32 часов без ANC. Это немного меньше, чем у WH-1000XM6.

Sony оценила WH-1000X The ColleXion в $649. Модель примерно на $200 дороже WH-1000XM6, поэтому она выглядит не массовой заменой, а юбилейной версией для поклонников серии и тех, кому важны материалы и премиальная отделка.

Обсудить

Главное по теме

Новости «Sony откровенно лжет»: Xperia 1 VIII оказался толще, чем было заявлено

И отличия достаточно существенные.
Новости Sony выпустила Xperia 1 VIII — флагманский смартфон в новом дизайне Новости Sony анонсировала презентацию нового Xperia 1 VIII

Похожие материалы

Xiaomi Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы

Китайский гигант не мог проигнорировать новый тренд в мире беспроводных наушников.

 Bee AI ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить

Где-то это удобно, где-то жутковато, где-то непонятно зачем.

 TECNO Ноутбук TECNO MEGABOOK S16 и наушники-клипсы FreeHear 2 вышли в России

Обе новинки уже доступны к покупке.

 Nothing Вышли Nothing Ear (open) в новом цвете, вдохновленном миссией «Артемида-2»

Новая расцветка первых открытых наушников.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями

Последние новости

Google и Samsung готовят умные очки на Android XR с оправами Gentle Monster Google выпустила Gemini Omni — модель для генерации и редактирования видео Google представила ИИ-агента Gemini Spark. Он автономно выполняет задачи пользователя Red Magic 11S Pro выйдет на глобальный рынок Ранний доступ к LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight уже стартовал Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  3. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  4. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  5. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  6. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры
Смотреть все обзоры