Sony выпустила премиальные WH-1000X The ColleXion дороже WH-1000XM6

Sony выпустила WH-1000X The ColleXion, премиальную версию флагманских наушников серии 1000X. Модель приурочена к 10-летию линейки, которая началась с MDR-1000X в 2016 году.

Новинка стоит выше WH-1000XM6 и делает ставку не на радикально новые функции, а на материалы, комфорт и улучшенную настройку звука. В конструкции используются синтетическая кожа вокруг чашек, увеличенные амбушюры, более широкое оголовье и акценты из нержавеющей стали.

Sony сохранила 30-мм драйверы, но заявляет о новой конструкции soft-edge для более глубокого баса и объёмного звучания. Внутри также используется утолщённая медная подложка на плате, которая должна улучшить детализацию и сцену.

За шумоподавление отвечают процессор QN3, новый чип V3 и система из 12 микрофонов. Также появились режимы 360 Upmix для фильмов, игр и музыки, а технология DSEE Ultimate AI отвечает за улучшение сжатого аудио.

Автономность составляет до 24 часов с включённым шумоподавлением и до 32 часов без ANC. Это немного меньше, чем у WH-1000XM6.

Sony оценила WH-1000X The ColleXion в $649. Модель примерно на $200 дороже WH-1000XM6, поэтому она выглядит не массовой заменой, а юбилейной версией для поклонников серии и тех, кому важны материалы и премиальная отделка.