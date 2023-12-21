Ушла эпоха: Xiaomi официально простилась с MIUI в прощальном видео

В конце октября Xiaomi представила операционную систему HyperOS, которая создавалась для замены MIUI, а сегодня компания официально попрощалась со своим лаунчером опубликовав прощальное видео.

В трёхминутном ролике Xiaomi показала эволюцию MIUI и отметила главные нововведения в каждой версии лаунчера. В конце видео компания напомнила о HyperOS и подчеркнула, что новая операционная система создана как единая умная экосистема для человека, автомобиля и умного дома.

Напомним, недавно Xiaomi опубликовала глобальный список устройств, которые обновятся до HyperOS в первом квартале 2024 года.