Xiaomi показала кадры, сделанные Redmi Note 12 Pro+ с камерой на 200 Мп

Сегодня Xiaomi официально подтвердила 200-мегапиксельный датчик камеры Samsung ISOCELL HPX в будущем Redmi Note 12 Pro+. Теперь компания опубликовала фотографии, сделанные на него. Снимки доступны в низком разрешении, поэтому оценить можно только композицию и цветопередачу, а также съемку при сложном освещении.

Сообщается, что модуль поддерживает три разрешения: 200, 50 и 12,5 Мп.

Реальные результаты, появятся уже после презентации. Не стоит забывать, что гонка за огромным количеством пикселей не всегда оправдана.

Официальные тизеры линейки Redmi Note 12 можно посмотреть тут, их рендеры ищите тут.