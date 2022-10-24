Раскрыта дата презентации серии Redmi Note 12

Xiaomi объявила дату презентации серии Redmi Note 12. Смартфоны представят уже на этой неделе — 27 октября.

Также компания опубликовала несколько официальных тизеров. Один из них с основными камерами новинок, еще один — подтверждающий, что Redmi Note 12 Pro получит процессор MediaTek Dimensity 1080, который представили в середине этого месяца.

Предполагается, что единственным значительным отличием в дизайне Redmi Note 11T и Note 12 будет расположение LED-вспышки. У новых версий они будут расположены горизонтально.

Всего, ожидается, три новых смартфона: Redmi Note 12, Note 12 Pro и Note 12 Pro + (последний может называться Extreme Edition). Ждем анонс.