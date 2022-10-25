Серию Redmi Note 12 показали на рендерах

Xiaomi проведет большую презентацию с новинками от Redmi уже 27 октября. Больше всего фанаты бренда ждут серию Redmi Note 12.

Всего ожидается, как минимум, три версии: Redmi Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro+/Note 12 Pro+ Track Edition. Пока неясно будет ли отдельно выпущен Redmi Note 12 Pro+ и Redmi Note 12 Pro+ Track Edition. Или все-таки это будет один смартфон.

Сейчас серия Redmi Note 12 появилась на рендерах:

Кстати, Redmi Note 12 Pro+ получит 200-мегапиксельный датчик камеры Samsung ISOCELL HPX. Об это официально заявила сама компания. Также флагманская модель будет поддерживать 210-ваттную зарядку.

Также сообщается, все смартфоны Note 12 получат процессор MediaTek Dimensity 1080 и боковой сканер отпечатков пальцев.