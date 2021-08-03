Xiaomi подтвердила выход MIUI 13 в конце года

Xiaomi готовит большой выход новинок 10 августа. На мероприятии представят флагманский Mi Mix 4 и планшеты Mi Pad 5, а новую MIUI 13 ждать не стоит. Ранние слухи подтвердились и анонс этой оболочки перенесли.

Сначала об этом говорили инсайдеры, потом неоднозначно комментировал руководитель PR-отдела компании. Теперь глава Xiaomi Лей Цзунь официально заявил, что MIUI 13 выйдет только в конце декабря. Предполагается, что первым смартфоном с этой оболочкой станет Mi 12, который также выйдет в конце года.

Все августовские новинки компании будут работать на MIUI 12.5.